Прокуратура ЯНАО выясняет причину схода с рельс локомотива

В Пуровском районе ЯНАО сошел с рельс локомотив, принадлежащий АО «ЯЖДК». Как сообщает Уральская транспортная прокуратура в официальном telegram-канале, причины пока не установлены.
«16.01.2023 при производстве маневровых работ на станции Фарафонтьевская Пуровского района ЯНАО на стрелочном переводе сошел с рельс локомотив ТЭМ2 7321, который принадлежит АО „ЯЖДК“», — сообщается в telegram-канале ведомства. Новоуренгойская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства инцидента.
Отмечается, что перерывов в работе станции не было. Последствия происшествия ликвидированы.
Ранее URA.RU рассказывало, что на железнодорожной станции Ноябрьск-2 был допущен сход с рельс четырех вагонов. В ведомстве отметили, что пострадавших не было, движение поездов осуществлялось по расписанию.
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В Пуровском районе ЯНАО сошел с рельс локомотив, принадлежащий АО «ЯЖДК». Как сообщает Уральская транспортная прокуратура в официальном telegram-канале, причины пока не установлены. «16.01.2023 при производстве маневровых работ на станции Фарафонтьевская Пуровского района ЯНАО на стрелочном переводе сошел с рельс локомотив ТЭМ2 7321, который принадлежит АО „ЯЖДК“», — сообщается в telegram-канале ведомства. Новоуренгойская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства инцидента. Отмечается, что перерывов в работе станции не было. Последствия происшествия ликвидированы. Ранее URA.RU рассказывало, что на железнодорожной станции Ноябрьск-2 был допущен сход с рельс четырех вагонов. В ведомстве отметили, что пострадавших не было, движение поездов осуществлялось по расписанию.