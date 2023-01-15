15 января 2023
14 января 2023
13 января 2023

Прокуратура ЯНАО выясняет причину схода с рельс локомотива

Новоуренгойская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства схода с рельс локомотива, принадлежащего АО «ЯЖДК»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний город. Пермь, рельсы, железная дверь, поезд
В ЯНАО сошел с рельс локомотив, причины выясняются Фото:

В Пуровском районе ЯНАО сошел с рельс локомотив, принадлежащий АО «ЯЖДК». Как сообщает Уральская транспортная прокуратура в официальном telegram-канале, причины пока не установлены.

«16.01.2023 при производстве маневровых работ на станции Фарафонтьевская Пуровского района ЯНАО на стрелочном переводе сошел с рельс локомотив ТЭМ2 7321, который принадлежит АО „ЯЖДК“», — сообщается в telegram-канале ведомства. Новоуренгойская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства инцидента.

Отмечается, что перерывов в работе станции не было. Последствия происшествия ликвидированы.

Ранее URA.RU рассказывало, что на железнодорожной станции Ноябрьск-2 был допущен сход с рельс четырех вагонов. В ведомстве отметили, что пострадавших не было, движение поездов осуществлялось по расписанию.

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В Пуровском районе ЯНАО сошел с рельс локомотив, принадлежащий АО «ЯЖДК». Как сообщает Уральская транспортная прокуратура в официальном telegram-канале, причины пока не установлены. «16.01.2023 при производстве маневровых работ на станции Фарафонтьевская Пуровского района ЯНАО на стрелочном переводе сошел с рельс локомотив ТЭМ2 7321, который принадлежит АО „ЯЖДК“», — сообщается в telegram-канале ведомства. Новоуренгойская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства инцидента. Отмечается, что перерывов в работе станции не было. Последствия происшествия ликвидированы. Ранее URA.RU рассказывало, что на железнодорожной станции Ноябрьск-2 был допущен сход с рельс четырех вагонов. В ведомстве отметили, что пострадавших не было, движение поездов осуществлялось по расписанию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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