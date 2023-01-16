Курганские чиновники не давали бизнесу доступ к государственным деньгам

Суд обязал администрацию Мишкинского округа выложить информацию о финансовой поддержке для предпринимателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Мишкинского округа Курганской области не размещала информацию для предпринимателей об оказании финансовой поддержки от властей. Суд признал такое бездействие незаконным. Соответствующее решение опубликовано в открытых судебных данных.

«Суд решил: признать незаконным бездействие администрации Мишкинского округа, выразившееся в непринятии мер по размещению на официальном сайте информации, необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства», — указано в документе. К такой информации относятся данные об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки предпринимателям, о реализации государственных и муниципальных программ, о количестве предприятий и их классификации по видам экономической деятельности, о числе замещенных рабочих мест, об обороте товаров (работ, услуг), о финансово-экономических состояниях и т. д.

В администрации округа URA.RU ответили, что информация о бизнесе и о мерах поддержки и способах их получения была на размещена на сайте. «Однако часть данных, в том числе, касающихся перечня субъектов малого и среднего предпринимательства округа и производимой ими продукции, нуждалась в обновлении», — сообщил глава округа Денис Мамонтов. Сейчас администрация занимается актуализацией информации. Все данные будут размещены в срок до 18 января.

Редакция URA.RU запросила комментарий по данной теме у областной прокуратуры. На момент публикации ответ не поступил.