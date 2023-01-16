Тюменская пенсионерка погибла при пожаре

Трагедия произошла в Абатском районе Тюменской области (архивное фото)
Жительница Абатского района Тюменской области погибла при пожаре 16 января. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ. Следователи начали проверку обстоятельств трагедии.
«16 января в ходе тушения пожара частного деревянного одноэтажного дома по улице Центральной деревни Логинова Абатского района Тюменской области обнаружено тело 69-летней женщины без внешних признаков насильственной смерти», — рассказали в ведомстве. Следователи начали проверку обстоятельств трагедии.
Ранее агентство писало о гибели при пожаре мужчины из села Викулово. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета.
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