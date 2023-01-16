Тюменская пенсионерка погибла при пожаре

17 января 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла в Абатском районе Тюменской области (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Абатского района Тюменской области погибла при пожаре 16 января. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ. Следователи начали проверку обстоятельств трагедии. «16 января в ходе тушения пожара частного деревянного одноэтажного дома по улице Центральной деревни Логинова Абатского района Тюменской области обнаружено тело 69-летней женщины без внешних признаков насильственной смерти», — рассказали в ведомстве. Следователи начали проверку обстоятельств трагедии. Ранее агентство писало о гибели при пожаре мужчины из села Викулово. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

Жительница Абатского района Тюменской области погибла при пожаре 16 января. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ. Следователи начали проверку обстоятельств трагедии. «16 января в ходе тушения пожара частного деревянного одноэтажного дома по улице Центральной деревни Логинова Абатского района Тюменской области обнаружено тело 69-летней женщины без внешних признаков насильственной смерти», — рассказали в ведомстве. Следователи начали проверку обстоятельств трагедии. Ранее агентство писало о гибели при пожаре мужчины из села Викулово. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета.