16 января 2023
15 января 2023

Тюменская пенсионерка погибла при пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в снт Солнышко. Тюмень, пожар, пожарище, пепелище, огонь, последствия пожара, пожар на дачах
Трагедия произошла в Абатском районе Тюменской области (архивное фото) Фото:

Жительница Абатского района Тюменской области погибла при пожаре 16 января. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ. Следователи начали проверку обстоятельств трагедии.

«16 января в ходе тушения пожара частного деревянного одноэтажного дома по улице Центральной деревни Логинова Абатского района Тюменской области обнаружено тело 69-летней женщины без внешних признаков насильственной смерти», — рассказали в ведомстве. Следователи начали проверку обстоятельств трагедии.

Ранее агентство писало о гибели при пожаре мужчины из села Викулово. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

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Жительница Абатского района Тюменской области погибла при пожаре 16 января. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ. Следователи начали проверку обстоятельств трагедии. «16 января в ходе тушения пожара частного деревянного одноэтажного дома по улице Центральной деревни Логинова Абатского района Тюменской области обнаружено тело 69-летней женщины без внешних признаков насильственной смерти», — рассказали в ведомстве. Следователи начали проверку обстоятельств трагедии. Ранее агентство писало о гибели при пожаре мужчины из села Викулово. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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