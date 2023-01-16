Армения заморозила переговоры по поставке одежды в Тюмень

Одежда из Армении должна была заполнить пустоту на тюменских прилавках Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Швейная компания из Армении «Алекс Текстиль» заморозила переговоры по поставке одежды с тюменским предпринимателем. Об этом URA.RU рассказал владелец нескольких бутиков в супермаркетах Тюмени Дмитрий Аверкин. По его словам, потенциальные объемы поставок показались армянской компании слишком низкими.

«К сожалению, минимальный заказ для размещения превышает мои объемы продаж. На данных фабриках размещают свои заказы крупные ритейлеры, к примеру, „Детский мир“. По этой причине дальнейшие переговоры в замороженной стадии», — пояснил URA.RU Аверкин.

Известно, что «Алекс Текстиль» является крупным текстильным предприятием Армении. Фабрика шьет одежду собственного бренда и работает по заказу Zara и D&G. Тюменский бизнесмен познакомился с компанией во время бизнес-миссии в середине декабря прошлого года, тогда прошли первые переговоры о возможном сотрудничестве.

«Видение на будущее я получил, остается работать над объемами. Сейчас рассматриваю потенциальную работу с Турцией и Киргизией», — добавил Аверкин. Он намерен в ближайшее время найти замену брендам, покинувшим Россию из-за санкций.

Ранее URA.RU сообщало, что турецкие поставщики одежды уже готовы работать с Тюменской областью. А тюменский производитель соков в данный момент договаривается с турецкими компаниями о прямых поставках.