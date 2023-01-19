19 января 2023

В Тюмени осудили мужчину, который 15 лет назад застрелил своего племянника

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Приговор Андрею Пязоку и Сергею Вегельману в суде Центрального района. Челябинск, приговор, судья, суд
Житель Омска был приговорен к 19,6 годам колонии строгого режима Фото:

Центральный суд Тюмени с участием присяжных приговорил 63-летнего жителя Омска к 19 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за ряд преступлений, которые он совершил на территории региона в 2006 и 2008 годах. В их числе — убийство собственного племянника. Об этом сообщает официальный сайт областной прокуратуры.

«По ходатайству обвиняемого уголовное дело рассмотрено судом с участием присяжных заседателей, которые признали его виновным в совершении преступлений и не заслуживающим снисхождения. Суд назначил подсудимому наказание в виде 19 лет, 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — указано на официальном сайте ведомства.

Установлено, что в 2006 году мужчина, находясь в Тюмени, продал знакомому наркотики. Затем осужденный оказался в психиатрической клинике, откуда сбежал и был объявлен в розыск. Находясь на свободе, омич купил огнестрельное оружие и приехал к родной сестре. Во время одного из конфликтов, он избил женщину и застрелил своего собственного племянника.

Мужчина был признан виновным по четырем статьям УК РФ. «Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. „б“ ч. 2 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)», — сообщает областная прокуратура.

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Центральный суд Тюмени с участием присяжных приговорил 63-летнего жителя Омска к 19 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за ряд преступлений, которые он совершил на территории региона в 2006 и 2008 годах. В их числе — убийство собственного племянника. Об этом сообщает официальный сайт областной прокуратуры. «По ходатайству обвиняемого уголовное дело рассмотрено судом с участием присяжных заседателей, которые признали его виновным в совершении преступлений и не заслуживающим снисхождения. Суд назначил подсудимому наказание в виде 19 лет, 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — указано на официальном сайте ведомства. Установлено, что в 2006 году мужчина, находясь в Тюмени, продал знакомому наркотики. Затем осужденный оказался в психиатрической клинике, откуда сбежал и был объявлен в розыск. Находясь на свободе, омич купил огнестрельное оружие и приехал к родной сестре. Во время одного из конфликтов, он избил женщину и застрелил своего собственного племянника. Мужчина был признан виновным по четырем статьям УК РФ. «Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. „б“ ч. 2 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)», — сообщает областная прокуратура.
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