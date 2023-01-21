В Кургане можно будет увидеть зеленую комету

22 января 2023 в 01:43 Размер текста - 17 +

Курганцы смогут увидеть комету в небе в январе Фото: Сергей Русанов © URA.RU У жителей Курганской области в январе—феврале появится возможность наблюдать комету с характерным зеленоватым свечением, которая сейчас приближается к Земле. По сведениям астрономов, ее можно будет увидеть невооруженным глазом. «На следующей неделе [c 23 января] и до 10-х чисел февраля для наблюдения за кометой будут благоприятные условия. 30 января она в максимуме яркости пролетит рядом с Полярной звездой, всего в 10 градусах от нее», — указано в telegram-канале «Я Love Курган». URA.RU уже писало, что комета C/2022 E3 (ZTF) была открыта в марте 2022 года. Возможность наблюдать за этим астрономическим явлением появится у жителей регионов УрФО и Прикамья.

У жителей Курганской области в январе—феврале появится возможность наблюдать комету с характерным зеленоватым свечением, которая сейчас приближается к Земле. По сведениям астрономов, ее можно будет увидеть невооруженным глазом. «На следующей неделе [c 23 января] и до 10-х чисел февраля для наблюдения за кометой будут благоприятные условия. 30 января она в максимуме яркости пролетит рядом с Полярной звездой, всего в 10 градусах от нее», — указано в telegram-канале «Я Love Курган». URA.RU уже писало, что комета C/2022 E3 (ZTF) была открыта в марте 2022 года. Возможность наблюдать за этим астрономическим явлением появится у жителей регионов УрФО и Прикамья.