21 января 2023
20 января 2023

В Кургане можно будет увидеть зеленую комету

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Туристическая природная достопримечательность Колчимский (Помяненный) камень. Красновищерск, лето, памятник природы, природа, звездное небо, туризм пермский край, помяненный камень, ночной лес
Курганцы смогут увидеть комету в небе в январе Фото:

У жителей Курганской области в январе—феврале появится возможность наблюдать комету с характерным зеленоватым свечением, которая сейчас приближается к Земле. По сведениям астрономов, ее можно будет увидеть невооруженным глазом.

«На следующей неделе [c 23 января] и до 10-х чисел февраля для наблюдения за кометой будут благоприятные условия. 30 января она в максимуме яркости пролетит рядом с Полярной звездой, всего в 10 градусах от нее», — указано в telegram-канале «Я Love Курган».

URA.RU уже писало, что комета C/2022 E3 (ZTF) была открыта в марте 2022 года. Возможность наблюдать за этим астрономическим явлением появится у жителей регионов УрФО и Прикамья.

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У жителей Курганской области в январе—феврале появится возможность наблюдать комету с характерным зеленоватым свечением, которая сейчас приближается к Земле. По сведениям астрономов, ее можно будет увидеть невооруженным глазом. «На следующей неделе [c 23 января] и до 10-х чисел февраля для наблюдения за кометой будут благоприятные условия. 30 января она в максимуме яркости пролетит рядом с Полярной звездой, всего в 10 градусах от нее», — указано в telegram-канале «Я Love Курган». URA.RU уже писало, что комета C/2022 E3 (ZTF) была открыта в марте 2022 года. Возможность наблюдать за этим астрономическим явлением появится у жителей регионов УрФО и Прикамья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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