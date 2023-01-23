23 января 2023

На автобусном маршруте до Кургана в два раза сократили число рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы. Курган, автобус, общественный транспорт, пассажиры
Раньше на маршруте выполнялось 80 рейсов в неделю Фото:

На маршруте № 119 из села Белозерского в Курган число рейсов сократилось с 80 до 46 в неделю. Об этом сообщили представители группы соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт».

«Распоряжением Департамента экономического развития Курганской области от 12 января 2023 года № 11-р количество рейсов по межмуниципальному маршруту 119 „Белозерское — Курган“ уменьшено с 80 до 46 рейсов еженедельно», — указано в сообществе. Представители группы отметили, что обычно в таких случаях власти через суд отзывают свидетельство у перевозчика, который не исполняет свои обязательства, и ищут нового.

Документ, подтверждающий сокращение числа рейсов, размещен на сайте департамента. Ранее сообщалось, что на предприятии «ПАТП-3», обслуживающем маршрут, не хватает водителей.

В январе стало известно, что пять перевозчиков решили участвовать в конкурсе, связанном с определением владельца маршрута № 535 «Камаган — Курган». Раньше такого ажиотажа в конкурсах, связанных с межмуниципальными перевозками в Курганской области, не было.

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На маршруте № 119 из села Белозерского в Курган число рейсов сократилось с 80 до 46 в неделю. Об этом сообщили представители группы соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт». «Распоряжением Департамента экономического развития Курганской области от 12 января 2023 года № 11-р количество рейсов по межмуниципальному маршруту 119 „Белозерское — Курган“ уменьшено с 80 до 46 рейсов еженедельно», — указано в сообществе. Представители группы отметили, что обычно в таких случаях власти через суд отзывают свидетельство у перевозчика, который не исполняет свои обязательства, и ищут нового. Документ, подтверждающий сокращение числа рейсов, размещен на сайте департамента. Ранее сообщалось, что на предприятии «ПАТП-3», обслуживающем маршрут, не хватает водителей. В январе стало известно, что пять перевозчиков решили участвовать в конкурсе, связанном с определением владельца маршрута № 535 «Камаган — Курган». Раньше такого ажиотажа в конкурсах, связанных с межмуниципальными перевозками в Курганской области, не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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