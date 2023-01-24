В курганской больнице ввели партнерские роды после жалоб пациенток

25 января 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

В курганском перинатальном центре возобновили партнерские роды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Курганском областном перинатальном центре возобновили партнерские роды после жалоб пациенток больницы в социальных сетях. Информация об изменении в работе центра опубликована на их официальном сайте. «Наш перинатальный центр с момента открытия активно придерживался семейно-ориентированной практики родоразрешения, то есть партнерских родов. На сегодняшний день, в рамках ослабления ограничительных мероприятий, такая практика в перинатальном центре возобновлена», — указано в сообщении центра. Партнерские роды — это практика во многих больницах, когда на родах присутствуют оба родителя. Согласно информации с сайта, за год в центре проходило около 250 партнерских родов. Сотрудники больницы считают, что таким образом можно снизить стресс у рожениц. «Во время партнерских родов близкий человек находится рядом, естественно, женщина чувствует дополнительную поддержку», — сообщается на сайте. Ранее в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о том, что 20 жительниц Кургана готовят коллективную жалобу на врачей местного перинатального центра из-за их халатности. Женщина, которая опубликовала пост, рассказала, что по их вине потеряла своего первого ребенка. «Находилась у них в дородовом отделении на сохранении две недели. Они не смогли спасти нашего единственного малыша. Осмотр не проводился должным образом, так как его проводили врачи-стажеры и студенты медики», — пояснила в своем посте жительница Кургана. По мнению женщин, присутствие родственников на родах повысит безопасность процесса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганском областном перинатальном центре возобновили партнерские роды после жалоб пациенток больницы в социальных сетях. Информация об изменении в работе центра опубликована на их официальном сайте. «Наш перинатальный центр с момента открытия активно придерживался семейно-ориентированной практики родоразрешения, то есть партнерских родов. На сегодняшний день, в рамках ослабления ограничительных мероприятий, такая практика в перинатальном центре возобновлена», — указано в сообщении центра. Партнерские роды — это практика во многих больницах, когда на родах присутствуют оба родителя. Согласно информации с сайта, за год в центре проходило около 250 партнерских родов. Сотрудники больницы считают, что таким образом можно снизить стресс у рожениц. «Во время партнерских родов близкий человек находится рядом, естественно, женщина чувствует дополнительную поддержку», — сообщается на сайте. Ранее в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о том, что 20 жительниц Кургана готовят коллективную жалобу на врачей местного перинатального центра из-за их халатности. Женщина, которая опубликовала пост, рассказала, что по их вине потеряла своего первого ребенка. «Находилась у них в дородовом отделении на сохранении две недели. Они не смогли спасти нашего единственного малыша. Осмотр не проводился должным образом, так как его проводили врачи-стажеры и студенты медики», — пояснила в своем посте жительница Кургана. По мнению женщин, присутствие родственников на родах повысит безопасность процесса.