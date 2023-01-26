Риелторы выяснили, сколько курганцы готовы уступить во время продажи квартир

Риелторы опубликовали аналитические отчеты, связанные с продажей квартир Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана во время продажи квартир на вторичном рынке жилья готовы уступить 5% от первоначальной цены. Об том сообщили участники рынка недвижимости

«Удельная цена предложения составила 58 261 руб. за кв. м (0,51% в сравнении с прошлым месяцем), а удельная цена продаж — 58 527 руб. за кв. м. Средний предпродажный торг составил 5,27%», — указано в аналитическом отчете за декабрь 2022 года на сайте компании «Этажи».

За год, по данным компании, удельная стоимость квадратного метра квартиры на вторичном рынке жилья в Кургане выросла на 9058 рублей. По данным агентства «БК Недвижимость», средняя стоимость квадратного метра квартиры на вторичном рынке жилья в декабре по итогам реально совершенных сделок в Кургане составила 36,4 тысячи рублей. Годом ранее, по данным агентства, средняя цена была на 3000 рублей выше.

Ранее стало известно, что с августа 2022 года количество объявлений о продаже квартир на вторичном рынке недвижимости Курганской области сократилось почти на 700. Некоторые риелторы считают, что жители региона передумали продавать эту недвижимость, потому что у них пока нет понимания, что можно будет купить за эти деньги.