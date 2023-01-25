Генерал-майор Тутрин раскрыл, как достичь цели Путина по защите России

Генерал-майор Тутрин предложил присоединить всю Украину для безопасности РФ

25 января 2023 в 20:21 Размер текста - 17 +

России необходима разработка новых вооружений для защиты, сказал Николай Тутрин Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для защиты России необходимо завершить освобождение Донбасса, восстановить границы СССР и покончить с однополярностью мира, которую продвигают на Западе. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился председатель региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий» генерал-майор Николай Тутрин, комментируя слова президента России Владимира Путина о новой цели спецоперации на Украине. «Необходимо хотя бы завершить эту донбасскую эпопею. Вернуть себе границы Советского Союза как минимум. А на самом деле нужно кончать с происками англосаксов. Для чего нужен этот однополярный мир? Каждый человек — индивидуум и в праве решать свою судьбу сам», — сказал Николай Тутрин. Также необходимо, чтобы на защиту родины вставали все без исключения, и богатые россияне не были исключением, отметил собеседник агентства. «Важно, чтобы не было классового деления в плане понимания защиты государства. У олигархов такого понимания нет. Простые люди же делают все, чтобы защитить государство любой ценой», — объяснил эксперт. По его словам, необходимо совершенствовать меры защиты. «У государства есть возможность защитить себя. Для этого нужны денежные средства, чтобы создать новые системы вооружения. Важно, чтобы знали, что у нас есть такое оружие, которое называется „Возмездие“. Чтобы не нападали», — подчеркнул генерал-майор. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — это, прежде всего, защита людей и защита самой РФ. Страна не может допустить создания угроз на ее же исторических территориях, сообщил российский лидер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для защиты России необходимо завершить освобождение Донбасса, восстановить границы СССР и покончить с однополярностью мира, которую продвигают на Западе. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился председатель региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий» генерал-майор Николай Тутрин, комментируя слова президента России Владимира Путина о новой цели спецоперации на Украине. «Необходимо хотя бы завершить эту донбасскую эпопею. Вернуть себе границы Советского Союза как минимум. А на самом деле нужно кончать с происками англосаксов. Для чего нужен этот однополярный мир? Каждый человек — индивидуум и в праве решать свою судьбу сам», — сказал Николай Тутрин. Также необходимо, чтобы на защиту родины вставали все без исключения, и богатые россияне не были исключением, отметил собеседник агентства. «Важно, чтобы не было классового деления в плане понимания защиты государства. У олигархов такого понимания нет. Простые люди же делают все, чтобы защитить государство любой ценой», — объяснил эксперт. По его словам, необходимо совершенствовать меры защиты. «У государства есть возможность защитить себя. Для этого нужны денежные средства, чтобы создать новые системы вооружения. Важно, чтобы знали, что у нас есть такое оружие, которое называется „Возмездие“. Чтобы не нападали», — подчеркнул генерал-майор. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — это, прежде всего, защита людей и защита самой РФ. Страна не может допустить создания угроз на ее же исторических территориях, сообщил российский лидер.