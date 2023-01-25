ДТП с участием автобуса произошло на проспекте Машиностроителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в районе спорткомплекса Зауралец автобус маршрута № 90 попал в ДТП. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места происшествия.

«На перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Дзержинского произошло ДТП с участием автобуса нового маршрута. Пострадал отечественный легковой автомобиль „Лада“», — передает корреспондент URA.RU.

URA.RU обратилось в ГИБДД по городу Кургану с просьбой предоставить информацию о происшествии. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане проходит транспортная реформа. Во время нее старые автобусные маршруты постепенно заменят на новые. За первую неделю действия реформы горожане оставили сотни жалоб на работу автобусов. Большинство участников опроса в telegram-канале «Курганистан», связанного с транспортной реформой в Кургане, оценили модернизацию автобусных маршрутов в городе на 1 балл из 10.

Обновлено 26.01.2023 в 15:00:

В ГИБДД по городу Кургану сообщили, что ДТП произошло около 13:40 часов. «Водитель ВАЗ 2107 2002-го года рождения двигался со стороны ул. Химмашевская в сторону Некрасова. При совершении левого поворота он не уступил дорогу водителю автобуса. Пострадавших нет. Есть механические повреждения транспорта», — отметили в ведомстве.