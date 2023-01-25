Курганцы дали самую низкую оценку транспортной реформе

Большинство проголосовавших оценили транспортную реформу на минимальный балл Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Большинство участников опроса, связанного с транспортной реформой в Кургане, оценили модернизацию автобусных маршрутов в городе на 1 балл из 10. Опрос, в котором приняли участие более 2000 пользователей, проводится в telegram-канале «Курганистан».

«Как вы оцениваете транспортную реформу по десятибалльной шкале? 1 — 72% (1635 голосов). 2 — 9% (200 голосов). 3 — 8% (183 голоса)», — указано в опросе, размещенном в «Курганистане» . На момент написания новости, в опросе приняли участие 2258 пользователей.

3% проголосовавших оценили реформу на 4 из 10, 5% — на 5 из 10, 1% — на 6 из 10. Более процента проголосовавших выбрали варианты 7, 8, 9 из 10. 3% участников опроса оценили реформу на 10 из 10.

Транспортную реформу запустили в Кургане 3 января. Во время нее старые автобусные маршруты постепенно заменят на новые. За первую неделю действия реформы горожане оставили сотни жалоб на работу автобусов. По данным перевозчиков, главная проблема связана с неудобными графиками, которые не были адаптированы под изменения, произошедшие на дорогах.