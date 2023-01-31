В Курганской областной филармонии выступила фолк-группа из Санкт-Петербурга «Отава Е». Исполнители представили программу «Рождественский концерт». Коллектив в числе своих любимых исполнителей ранее называл губернатор региона Вадим Шумков.
«Фолк-группа из Санкт-Петербурга „Отава Е“ выступила на сцене Курганской филармонии с программой „Рождественский концерт“», — отмечается на официальной странице театрально-концертного объединения в соцсети «ВКонтакте». На странице же коллектива «Отава Е» указано, что концерт прошел «на родине (не устанем это повторять) нашего дорогого Димы [Дмитрий Шихардин — вокал]».
«Отава Е» — коллектив из Санкт-Петербурга, который играет в стиле фолк-фьюжн. Группа исполняет народные песни и хиты начала XX века, совмещая аутентичные инструменты со скрипичными соло, электрогитарами и волынкой.
Ранее о своей симпатии к группе заявлял губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он рассказывал, что является поклонником современного русского фолка. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава региона опубликовал несколько клипов «Отава Е».
Фолк-группа «Отава Е» на сцене областной филармонии
Театрально-концертное объединение, «ВКонтакте»
На «Рождественский концерт» группы из Санкт-Петербурга собрался полный зал
Театрально-концертное объединение, «ВКонтакте»
Зрители водят хоровод во время концерта фолк-группы «Отава Е»
Театрально-концертное объединение, «ВКонтакте»
Один из участников группы — уроженец Кургана
Театрально-концертное объединение, «ВКонтакте»
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В Курганской областной филармонии выступила фолк-группа из Санкт-Петербурга «Отава Е». Исполнители представили программу «Рождественский концерт». Коллектив в числе своих любимых исполнителей ранее называл губернатор региона Вадим Шумков. «Фолк-группа из Санкт-Петербурга „Отава Е“ выступила на сцене Курганской филармонии с программой „Рождественский концерт“», — отмечается на официальной странице театрально-концертного объединения в соцсети «ВКонтакте». На странице же коллектива «Отава Е» указано, что концерт прошел «на родине (не устанем это повторять) нашего дорогого Димы [Дмитрий Шихардин — вокал]». «Отава Е» — коллектив из Санкт-Петербурга, который играет в стиле фолк-фьюжн. Группа исполняет народные песни и хиты начала XX века, совмещая аутентичные инструменты со скрипичными соло, электрогитарами и волынкой. Ранее о своей симпатии к группе заявлял губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он рассказывал, что является поклонником современного русского фолка. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава региона опубликовал несколько клипов «Отава Е».