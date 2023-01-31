31 января 2023

Сотовый оператор МТС через коллекторов выбивает из тюменца долг 150 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам тюменца, звонки коллекторов не прекратились даже после оплаты задолженности Фото:

Оператор мобильной связи МТС обратился в коллекторское агентство, чтобы получить с жителя Тюмени долг в размере 150 рублей. Об этом мужчина рассказал в беседе с URA.RU. Он добавил, что уже погасил задолженность перед компанией, но звонки от коллекторов после этого не прекратились.

«Раньше в МТС у меня был полный пакет: сотовая связь, домашний интернет и телевидение. После переезда на новую квартиру я перестал пользоваться услугами компании. Это было больше года назад. В ноябре 2022 года мне позвонили из коллекторского агентства АБК и сказали, что у меня накопился долг перед МТС в размере 150 рублей», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что погасил задолженность в тот же день. Однако звонки коллекторов не прекратились. «150 рублей — не такая великая сумма. Я даже не стал выяснять, откуда взялась эта задолженность: сразу все выплатил в тот же день. Но звонки из АБК не прекратились. В январе мне начал звонить оттуда „робот“ и требовать, чтобы я вернул долг. Хотя я давно уже это сделал», — рассказал тюменец в разговоре с URA.RU.

В адрес компании МТС направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что жительнице Тюмени начали угрожать коллекторы из-за кредита, который она взяла «по любви». Девушка оформила займ в микрофинансовой организации по просьбе своего молодого человека, который почти сразу после этого ее бросил.

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Оператор мобильной связи МТС обратился в коллекторское агентство, чтобы получить с жителя Тюмени долг в размере 150 рублей. Об этом мужчина рассказал в беседе с URA.RU. Он добавил, что уже погасил задолженность перед компанией, но звонки от коллекторов после этого не прекратились. «Раньше в МТС у меня был полный пакет: сотовая связь, домашний интернет и телевидение. После переезда на новую квартиру я перестал пользоваться услугами компании. Это было больше года назад. В ноябре 2022 года мне позвонили из коллекторского агентства АБК и сказали, что у меня накопился долг перед МТС в размере 150 рублей», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что погасил задолженность в тот же день. Однако звонки коллекторов не прекратились. «150 рублей — не такая великая сумма. Я даже не стал выяснять, откуда взялась эта задолженность: сразу все выплатил в тот же день. Но звонки из АБК не прекратились. В январе мне начал звонить оттуда „робот“ и требовать, чтобы я вернул долг. Хотя я давно уже это сделал», — рассказал тюменец в разговоре с URA.RU. В адрес компании МТС направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что жительнице Тюмени начали угрожать коллекторы из-за кредита, который она взяла «по любви». Девушка оформила займ в микрофинансовой организации по просьбе своего молодого человека, который почти сразу после этого ее бросил.
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