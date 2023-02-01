01 февраля 2023

В Салехарде ограничат движение транспорта. Схема

В Салехарде ограничат движение транспорта
© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения вводят из-за праздничных мероприятий в честь юбилея гражданской авиации Фото:

В Салехарде (ЯНАО) 3 февраля перекроют дороги из-за проведения праздничных мероприятий в честь юбилея гражданской авиации. Об этом сообщается в telegram-канале городской администрации.

«Завтра, 3 февраля в районах проведения основных торжественных мероприятий будут введены временные ограничения движения транспортных средств. Ловите схему и запоминайте участки ограничений: проезд между зданиями ул. Ямальская, 17А и ул. Матросова, 31; автомобильная стоянка возле ул. Арктическая, 1 (КДЦ)», — уточнили в мэрии.

Ограничения будут действовать с 06:00 до 20:00. В столице округа в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летнему юбилею гражданской авиации, примут участие более 300 человек.

Ранее в Салехарде перекрывали улицы 19 января. Причина — проведение Крестного хода.

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В Салехарде (ЯНАО) 3 февраля перекроют дороги из-за проведения праздничных мероприятий в честь юбилея гражданской авиации. Об этом сообщается в telegram-канале городской администрации. «Завтра, 3 февраля в районах проведения основных торжественных мероприятий будут введены временные ограничения движения транспортных средств. Ловите схему и запоминайте участки ограничений: проезд между зданиями ул. Ямальская, 17А и ул. Матросова, 31; автомобильная стоянка возле ул. Арктическая, 1 (КДЦ)», — уточнили в мэрии. Ограничения будут действовать с 06:00 до 20:00. В столице округа в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летнему юбилею гражданской авиации, примут участие более 300 человек. Ранее в Салехарде перекрывали улицы 19 января. Причина — проведение Крестного хода.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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