В Салехарде ограничат движение транспорта

Ограничения вводят из-за праздничных мероприятий в честь юбилея гражданской авиации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) 3 февраля перекроют дороги из-за проведения праздничных мероприятий в честь юбилея гражданской авиации. Об этом сообщается в telegram-канале городской администрации.

«Завтра, 3 февраля в районах проведения основных торжественных мероприятий будут введены временные ограничения движения транспортных средств. Ловите схему и запоминайте участки ограничений: проезд между зданиями ул. Ямальская, 17А и ул. Матросова, 31; автомобильная стоянка возле ул. Арктическая, 1 (КДЦ)», — уточнили в мэрии.

Ограничения будут действовать с 06:00 до 20:00. В столице округа в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летнему юбилею гражданской авиации, примут участие более 300 человек.

Ранее в Салехарде перекрывали улицы 19 января. Причина — проведение Крестного хода.

Тelegram-канал администрации Салехарда