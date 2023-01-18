18 января 2023
17 января 2023

В Салехарде перекроют центральные дороги из-за движения Крестного хода. Схема

В Салехарде перекроют центральные дороги из-за движения Крестного хода
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Крестный ход. Курган, крестный ход
19 января в Салехарде перекроют дороги Фото:

В Салехарде (ЯНАО) 19 января перекроют дороги для проведения Крестного хода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Все, кто прямо сейчас и в ближайший час-полтора едет ил собирается проехать на ул. Свердлова и ул. Республики, внимательно посмотрите на схему. Дорога перекрыта на время движения крещенского Крестного хода по улицам», — говорится в сообщении.

В городе не будет движения по улице ул. К. Маркса от пересечения с улицей Свердлова до пересечения с улицей Республики. Также по улице Республики от пересечения с улицей К. Маркса до пересечения с переулком Спорта. Дорогу перекроют и по улице Мирюгина от пересечения с улицей Республики до улицы Набережная (лодочная станция).

Схема перекрытия дорог

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В Салехарде (ЯНАО) 19 января перекроют дороги для проведения Крестного хода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «Все, кто прямо сейчас и в ближайший час-полтора едет ил собирается проехать на ул. Свердлова и ул. Республики, внимательно посмотрите на схему. Дорога перекрыта на время движения крещенского Крестного хода по улицам», — говорится в сообщении. В городе не будет движения по улице ул. К. Маркса от пересечения с улицей Свердлова до пересечения с улицей Республики. Также по улице Республики от пересечения с улицей К. Маркса до пересечения с переулком Спорта. Дорогу перекроют и по улице Мирюгина от пересечения с улицей Республики до улицы Набережная (лодочная станция).
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