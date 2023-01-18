В Салехарде перекроют центральные дороги из-за движения Крестного хода. Схема

В Салехарде перекроют центральные дороги из-за движения Крестного хода

19 января 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

19 января в Салехарде перекроют дороги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) 19 января перекроют дороги для проведения Крестного хода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «Все, кто прямо сейчас и в ближайший час-полтора едет ил собирается проехать на ул. Свердлова и ул. Республики, внимательно посмотрите на схему. Дорога перекрыта на время движения крещенского Крестного хода по улицам», — говорится в сообщении. В городе не будет движения по улице ул. К. Маркса от пересечения с улицей Свердлова до пересечения с улицей Республики. Также по улице Республики от пересечения с улицей К. Маркса до пересечения с переулком Спорта. Дорогу перекроют и по улице Мирюгина от пересечения с улицей Республики до улицы Набережная (лодочная станция). Схема перекрытия дорог Администрация Салехарда

В Салехарде (ЯНАО) 19 января перекроют дороги для проведения Крестного хода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «Все, кто прямо сейчас и в ближайший час-полтора едет ил собирается проехать на ул. Свердлова и ул. Республики, внимательно посмотрите на схему. Дорога перекрыта на время движения крещенского Крестного хода по улицам», — говорится в сообщении. В городе не будет движения по улице ул. К. Маркса от пересечения с улицей Свердлова до пересечения с улицей Республики. Также по улице Республики от пересечения с улицей К. Маркса до пересечения с переулком Спорта. Дорогу перекроют и по улице Мирюгина от пересечения с улицей Республики до улицы Набережная (лодочная станция).