В Салехарде перекроют центральные дороги из-за движения Крестного хода

В Салехарде (ЯНАО) 19 января перекроют дороги для проведения Крестного хода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«Все, кто прямо сейчас и в ближайший час-полтора едет ил собирается проехать на ул. Свердлова и ул. Республики, внимательно посмотрите на схему. Дорога перекрыта на время движения крещенского Крестного хода по улицам», — говорится в сообщении.
В городе не будет движения по улице ул. К. Маркса от пересечения с улицей Свердлова до пересечения с улицей Республики. Также по улице Республики от пересечения с улицей К. Маркса до пересечения с переулком Спорта. Дорогу перекроют и по улице Мирюгина от пересечения с улицей Республики до улицы Набережная (лодочная станция).
Схема перекрытия дорог
Администрация Салехарда
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В Салехарде (ЯНАО) 19 января перекроют дороги для проведения Крестного хода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «Все, кто прямо сейчас и в ближайший час-полтора едет ил собирается проехать на ул. Свердлова и ул. Республики, внимательно посмотрите на схему. Дорога перекрыта на время движения крещенского Крестного хода по улицам», — говорится в сообщении. В городе не будет движения по улице ул. К. Маркса от пересечения с улицей Свердлова до пересечения с улицей Республики. Также по улице Республики от пересечения с улицей К. Маркса до пересечения с переулком Спорта. Дорогу перекроют и по улице Мирюгина от пересечения с улицей Республики до улицы Набережная (лодочная станция).