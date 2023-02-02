Тюменские силовики устроят охоту на пьяниц по новым правилам

Тюменские силовики устроят охоту на пьяных водителей по новым правилам

В Тюмени будут ловить пьяных автолюбителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В период с 3 по 5 февраля в Тюмени пройдут не только массовые проверки водителей на трезвость, но и точечные рейды ГИБДД на окраинах города. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, наряды ДПС будут дежурить в самых неожиданных для водителей местах.

«В Тюмени на ближайших выходных пройдут и массовые проверки водителей на трезвость, и точечные рейды. Как правило, пьяные водители, опасаясь рейдов ГИБДД, ездят не по центральным улицам, а окольными путями. И в тех местах, где наряды ДПС, как правило, не работают. Как раз в таких точках и будут передвигаться патрули. Так что у любителей нетрезвой езды очень высокие шансы на то, чтобы с ними встретиться», — сообщил собеседник агентства.

Комментарий региональной Госавтоинспекции ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что пьяный тюменец устроил массовую аварию после ссоры с тещей. 40-летний водитель Volkswagen повредил Škoda, Nissan, Lexus, Volvo и Hyundai и попытался скрыться с места ДТП, но был задержан очевидцами.