02 февраля 2023

Увольнения чиновников создали кадровый дефицит в тюменском правительстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы Орлова на должность мэра Екатеринбурга. Екатеринбург, отставка, увольнение работника, уход с должности
Сотрудники покидают аппарат губернатора, а новых специалистов набирать не успевают Фото:

Из-за увольнений и кадровых перестановок в аппарате губернатора Тюменской области образовался штатный дефицит в 14,5%. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона.

«В аппарате губернатора Тюменской области вакантные должности составляют 14,5%. Наличие вакансий обусловлено увольнением сотрудников и внутренними перемещениями», — рассказали URA.RU в инфоцентре властей.

Там также добавили, что в настоящее время на пустующие должности есть несколько претендентов. Их личности проходят проверку, и в случае ее успешного завершения новые сотрудники будут трудоустроены.

Как ранее писало URA.RU, в аппарате губернатора Александра Моора открыто без малого два десятка вакансий — от помощника главы региона до сотрудника для работы с секретной документацией. Специалистам предлагают заработные платы от 19 656 до 54 000 рублей.

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Из-за увольнений и кадровых перестановок в аппарате губернатора Тюменской области образовался штатный дефицит в 14,5%. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона. «В аппарате губернатора Тюменской области вакантные должности составляют 14,5%. Наличие вакансий обусловлено увольнением сотрудников и внутренними перемещениями», — рассказали URA.RU в инфоцентре властей. Там также добавили, что в настоящее время на пустующие должности есть несколько претендентов. Их личности проходят проверку, и в случае ее успешного завершения новые сотрудники будут трудоустроены. Как ранее писало URA.RU, в аппарате губернатора Александра Моора открыто без малого два десятка вакансий — от помощника главы региона до сотрудника для работы с секретной документацией. Специалистам предлагают заработные платы от 19 656 до 54 000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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