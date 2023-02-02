Увольнения чиновников создали кадровый дефицит в тюменском правительстве

Сотрудники покидают аппарат губернатора, а новых специалистов набирать не успевают Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за увольнений и кадровых перестановок в аппарате губернатора Тюменской области образовался штатный дефицит в 14,5%. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона.

«В аппарате губернатора Тюменской области вакантные должности составляют 14,5%. Наличие вакансий обусловлено увольнением сотрудников и внутренними перемещениями», — рассказали URA.RU в инфоцентре властей.

Там также добавили, что в настоящее время на пустующие должности есть несколько претендентов. Их личности проходят проверку, и в случае ее успешного завершения новые сотрудники будут трудоустроены.

Как ранее писало URA.RU, в аппарате губернатора Александра Моора открыто без малого два десятка вакансий — от помощника главы региона до сотрудника для работы с секретной документацией. Специалистам предлагают заработные платы от 19 656 до 54 000 рублей.