После повышения акцизов на алкоголь в Тюмени начали продавать дешевый коньяк из Казахстана

После роста акцизов на крепкий алкоголь, в Тюмени начали торговать дешевым коньяком из Казахстана отвратительного качества. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«С января 2023 года в России увеличили акцизы на крепкий алкоголь. По закону, минимальная стоимость бутылки коньяка выросла более чем на 7%. Ситуацией воспользовались спекулянты, которые начали закупать дешевый коньяк в Казахстане для последующей продажи в Тюмень. Бутылка коньяка российского производства стоит от 517 рублей. А казахстанский можно купить за 300 рублей. Разница очевидна», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
Он добавил, что коньяк из Казахстана, который продают в Тюмени, очень плохого качества. «По сути, это даже не коньяк, а подкрашенный спирт с ароматизаторами. Употреблять его можно только на свой страх и риск. Покупать такой алкоголь, тем более, с рук, никому не советую», — рассказал тюменский бизнесмен.
Он добавил, что продавцы алкоголя из Казахстана рекламируют продукцию через объявления в интернете. Также для этого они используют социальные сети.
В региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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