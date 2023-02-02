После повышения акцизов на алкоголь в Тюмени начали продавать дешевый коньяк из Казахстана

03 февраля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Стоимость коньяка из Казахстана начинается от 300 рублей за бутылку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После роста акцизов на крепкий алкоголь, в Тюмени начали торговать дешевым коньяком из Казахстана отвратительного качества. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «С января 2023 года в России увеличили акцизы на крепкий алкоголь. По закону, минимальная стоимость бутылки коньяка выросла более чем на 7%. Ситуацией воспользовались спекулянты, которые начали закупать дешевый коньяк в Казахстане для последующей продажи в Тюмень. Бутылка коньяка российского производства стоит от 517 рублей. А казахстанский можно купить за 300 рублей. Разница очевидна», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что коньяк из Казахстана, который продают в Тюмени, очень плохого качества. «По сути, это даже не коньяк, а подкрашенный спирт с ароматизаторами. Употреблять его можно только на свой страх и риск. Покупать такой алкоголь, тем более, с рук, никому не советую», — рассказал тюменский бизнесмен. Он добавил, что продавцы алкоголя из Казахстана рекламируют продукцию через объявления в интернете. Также для этого они используют социальные сети. В региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

После роста акцизов на крепкий алкоголь, в Тюмени начали торговать дешевым коньяком из Казахстана отвратительного качества. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «С января 2023 года в России увеличили акцизы на крепкий алкоголь. По закону, минимальная стоимость бутылки коньяка выросла более чем на 7%. Ситуацией воспользовались спекулянты, которые начали закупать дешевый коньяк в Казахстане для последующей продажи в Тюмень. Бутылка коньяка российского производства стоит от 517 рублей. А казахстанский можно купить за 300 рублей. Разница очевидна», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что коньяк из Казахстана, который продают в Тюмени, очень плохого качества. «По сути, это даже не коньяк, а подкрашенный спирт с ароматизаторами. Употреблять его можно только на свой страх и риск. Покупать такой алкоголь, тем более, с рук, никому не советую», — рассказал тюменский бизнесмен. Он добавил, что продавцы алкоголя из Казахстана рекламируют продукцию через объявления в интернете. Также для этого они используют социальные сети. В региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.