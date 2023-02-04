На трассе Тюмень — Нижняя Тавда в ДТП погибли девушка и собака. Видео

05 февраля 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

На трассе Тюмень — Нижняя Тавда автомобиль улетел в кювет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На трассе Тюмень — Нижняя Тавда автомобиль улетел в кювет. На месте аварии погибла 24-летняя пассажирка и собака, которая находилась в клетке в машине. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Автомобиль „Порше Панамера“ сегодня опрокинулся в кювет на 32-м километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда. <…> Девушка скончалась на месте ДТП», — сообщили в пресс-службе ведомства. В машине также находились двое мужчин и еще одна собака. Известно, что молодые люди направлялись в Тюмень. Пассажиры доставлены в больницу, о состоянии второго животного неизвестно.

На трассе Тюмень — Нижняя Тавда автомобиль улетел в кювет. На месте аварии погибла 24-летняя пассажирка и собака, которая находилась в клетке в машине. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Автомобиль „Порше Панамера“ сегодня опрокинулся в кювет на 32-м километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда. <…> Девушка скончалась на месте ДТП», — сообщили в пресс-службе ведомства. В машине также находились двое мужчин и еще одна собака. Известно, что молодые люди направлялись в Тюмень. Пассажиры доставлены в больницу, о состоянии второго животного неизвестно.