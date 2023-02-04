04 февраля 2023
03 февраля 2023

На трассе Тюмень — Нижняя Тавда в ДТП погибли девушка и собака. Видео

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На трассе Тюмень — Нижняя Тавда автомобиль улетел в кювет Фото:

На трассе Тюмень — Нижняя Тавда автомобиль улетел в кювет. На месте аварии погибла 24-летняя пассажирка и собака, которая находилась в клетке в машине. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Автомобиль „Порше Панамера“ сегодня опрокинулся в кювет на 32-м километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда. <…> Девушка скончалась на месте ДТП», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В машине также находились двое мужчин и еще одна собака. Известно, что молодые люди направлялись в Тюмень. Пассажиры доставлены в больницу, о состоянии второго животного неизвестно.

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На трассе Тюмень — Нижняя Тавда автомобиль улетел в кювет. На месте аварии погибла 24-летняя пассажирка и собака, которая находилась в клетке в машине. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Автомобиль „Порше Панамера“ сегодня опрокинулся в кювет на 32-м километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда. <…> Девушка скончалась на месте ДТП», — сообщили в пресс-службе ведомства. В машине также находились двое мужчин и еще одна собака. Известно, что молодые люди направлялись в Тюмень. Пассажиры доставлены в больницу, о состоянии второго животного неизвестно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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