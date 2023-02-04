На трассе Тюмень — Нижняя Тавда автомобиль улетел в кювет
На трассе Тюмень — Нижняя Тавда автомобиль улетел в кювет. На месте аварии погибла 24-летняя пассажирка и собака, которая находилась в клетке в машине. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Автомобиль „Порше Панамера“ сегодня опрокинулся в кювет на 32-м километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда. <…> Девушка скончалась на месте ДТП», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В машине также находились двое мужчин и еще одна собака. Известно, что молодые люди направлялись в Тюмень. Пассажиры доставлены в больницу, о состоянии второго животного неизвестно.
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