Вита Кобец заменяет Ирину Граф на должности секретаря ТИК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Вдалеке от ревизоров дошло до того, что полномочия секретаря избирательной комиссии района выполняет не супруга главы Дмитрия Жаромских Ирина Граф (получающая за это зарплату), а экс-секретарь Вита Кобец, которая лишилась места из-за нее. Об этом URA.RU сообщил источник в политкругах района.

«После того как Кобец покинула пост секретаря, взамен она получила место замначальника управления общей политики в мэрии Надыма. Однако продолжает работать в избиркоме», — сообщил агентству инсайдер. По данным сайта избиркома, Вита Кобец является членом ТИК.

На сайте ТИК Надыма также сказано, что с 18 января Вита Кобец исполняет обязанности секретаря территориальной комиссии в связи с тем, что Ирина Граф не находится на территории округа. Председателю ТИК Андрею Юрлову и в мэрию Надыма агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответы не были получены.

Граф ушла с высокопоставленной должности в Салехарде, чтобы переехать к семье в Надым. Кобец же взамен предложили должность в администрации — она стала замначальника управления общей политики.