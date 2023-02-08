08 февраля 2023
07 февраля 2023

За жену главы района в ЯНАО работу в избиркоме выполняет чиновница мэрии. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комитет по социальной политике. Курган, чиновница, совещание, заседание, монитор, шариковая ручка
Вита Кобец заменяет Ирину Граф на должности секретаря ТИК Фото:
новость из сюжета
Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Вдалеке от ревизоров дошло до того, что полномочия секретаря избирательной комиссии района выполняет не супруга главы Дмитрия Жаромских Ирина Граф (получающая за это зарплату), а экс-секретарь Вита Кобец, которая лишилась места из-за нее. Об этом URA.RU сообщил источник в политкругах района.

«После того как Кобец покинула пост секретаря, взамен она получила место замначальника управления общей политики в мэрии Надыма. Однако продолжает работать в избиркоме», — сообщил агентству инсайдер. По данным сайта избиркома, Вита Кобец является членом ТИК.

На сайте ТИК Надыма также сказано, что с 18 января Вита Кобец исполняет обязанности секретаря территориальной комиссии в связи с тем, что Ирина Граф не находится на территории округа. Председателю ТИК Андрею Юрлову и в мэрию Надыма агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответы не были получены.

Граф ушла с высокопоставленной должности в Салехарде, чтобы переехать к семье в Надым. Кобец же взамен предложили должность в администрации — она стала замначальника управления общей политики.

О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Вдалеке от ревизоров дошло до того, что полномочия секретаря избирательной комиссии района выполняет не супруга главы Дмитрия Жаромских Ирина Граф (получающая за это зарплату), а экс-секретарь Вита Кобец, которая лишилась места из-за нее. Об этом URA.RU сообщил источник в политкругах района. «После того как Кобец покинула пост секретаря, взамен она получила место замначальника управления общей политики в мэрии Надыма. Однако продолжает работать в избиркоме», — сообщил агентству инсайдер. По данным сайта избиркома, Вита Кобец является членом ТИК. На сайте ТИК Надыма также сказано, что с 18 января Вита Кобец исполняет обязанности секретаря территориальной комиссии в связи с тем, что Ирина Граф не находится на территории округа. Председателю ТИК Андрею Юрлову и в мэрию Надыма агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответы не были получены. Граф ушла с высокопоставленной должности в Салехарде, чтобы переехать к семье в Надым. Кобец же взамен предложили должность в администрации — она стала замначальника управления общей политики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...