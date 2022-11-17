17 ноября 2022
16 ноября 2022

Первый замглавы правового департамента ЯНАО покинула пост. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Судебное заседание. Курган, чиновница, женские руки, женская сумка
Ирина Граф переедет в Надым Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Первый заместитель государственно-правового департамента ЯНАО Ирина Граф покинула пост. Об этом URA.RU сообщили в правительстве округа.

«Ирина Граф уволилась по собственному желанию», — сообщили агентству в правительстве. Она занимала должность первого заместителя государственно-правового департамента ЯНАО и продолжила работать в Салехарде, когда ее супруг, Дмитрий Жаромских, переехал в Надым на пост главы района.

Источники в политическом истеблишменте региона сообщали URA.RU, что власти Надымского района разыграли комбинацию — секретарь районного ТИК Вита Кобец ушла в мэрию на должность замначальника управления общей политики, освободив кресло, на которое претендует Ирина Граф. По словам инсайдеров, эта должность для Граф не станет значимой в карьере, но позволит работать по специальности и переехать в Надым к супругу.

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Первый заместитель государственно-правового департамента ЯНАО Ирина Граф покинула пост. Об этом URA.RU сообщили в правительстве округа. «Ирина Граф уволилась по собственному желанию», — сообщили агентству в правительстве. Она занимала должность первого заместителя государственно-правового департамента ЯНАО и продолжила работать в Салехарде, когда ее супруг, Дмитрий Жаромских, переехал в Надым на пост главы района. Источники в политическом истеблишменте региона сообщали URA.RU, что власти Надымского района разыграли комбинацию — секретарь районного ТИК Вита Кобец ушла в мэрию на должность замначальника управления общей политики, освободив кресло, на которое претендует Ирина Граф. По словам инсайдеров, эта должность для Граф не станет значимой в карьере, но позволит работать по специальности и переехать в Надым к супругу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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