Ирина Граф переедет в Надым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Первый заместитель государственно-правового департамента ЯНАО Ирина Граф покинула пост. Об этом URA.RU сообщили в правительстве округа.

«Ирина Граф уволилась по собственному желанию», — сообщили агентству в правительстве. Она занимала должность первого заместителя государственно-правового департамента ЯНАО и продолжила работать в Салехарде, когда ее супруг, Дмитрий Жаромских, переехал в Надым на пост главы района.

Источники в политическом истеблишменте региона сообщали URA.RU, что власти Надымского района разыграли комбинацию — секретарь районного ТИК Вита Кобец ушла в мэрию на должность замначальника управления общей политики, освободив кресло, на которое претендует Ирина Граф. По словам инсайдеров, эта должность для Граф не станет значимой в карьере, но позволит работать по специальности и переехать в Надым к супругу.