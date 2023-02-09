Мэр из ЯНАО проводил добровольцев в зону СВО. Фото

Четверо добровольцев из Приуральского района ЯНАО отправляются в зону спецоперации

10 февраля 2023 в 00:14 Размер текста - 17 +

Четыре добровольца из Приуральского района ЯНАО отправляются для выполнения задач СВО Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Четыре добровольца из Приуральского района ЯНАО отправляются в зону специальной военной операции. Об этом сообщил глава района Иван Сакал в своем telegram-канале. «Встретился за чашкой чая с приуральцами, которые приняли достойное решение — защищать страну», — написал Иван Сакал в социальной сети. Он вручил добровольцам предметы первой необходимости и пожелал героям терпения и крепости духа. Ранее URA.RU сообщало, что доброволец из Нового Уренгоя рассказал, что делает в зоне спецоперации. Жители Ямала поддерживают военнослужащих необходимыми предметами гигиены, продуктами и бытовыми вещами. Учащиеся колледжа изготавливают предметы военного снаряжения для земляков. О начале специальной военной операции президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Задачи по защите населения Донбасса и территорий, вошедших в состав России в результате референдумов выполняют как частично мобилизованные, так и добровольцы из всех регионов страны. Мэр Приуральского района Иван Сакал беседует с земляками-добровольцами Фото: telegram-канал Ивана Сакала

Четыре добровольца из Приуральского района ЯНАО отправляются в зону специальной военной операции. Об этом сообщил глава района Иван Сакал в своем telegram-канале. «Встретился за чашкой чая с приуральцами, которые приняли достойное решение — защищать страну», — написал Иван Сакал в социальной сети. Он вручил добровольцам предметы первой необходимости и пожелал героям терпения и крепости духа. Ранее URA.RU сообщало, что доброволец из Нового Уренгоя рассказал, что делает в зоне спецоперации. Жители Ямала поддерживают военнослужащих необходимыми предметами гигиены, продуктами и бытовыми вещами. Учащиеся колледжа изготавливают предметы военного снаряжения для земляков. О начале специальной военной операции президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Задачи по защите населения Донбасса и территорий, вошедших в состав России в результате референдумов выполняют как частично мобилизованные, так и добровольцы из всех регионов страны.