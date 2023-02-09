09 февраля 2023
08 февраля 2023

Мэр из ЯНАО проводил добровольцев в зону СВО. Фото

Четверо добровольцев из Приуральского района ЯНАО отправляются в зону спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка добровольцев по мобилизации. Магнитогорск, добровольцы, мобилизация, резервисты, сво, барс
Четыре добровольца из Приуральского района ЯНАО отправляются для выполнения задач СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Четыре добровольца из Приуральского района ЯНАО отправляются в зону специальной военной операции. Об этом сообщил глава района Иван Сакал в своем telegram-канале.

«Встретился за чашкой чая с приуральцами, которые приняли достойное решение — защищать страну», — написал Иван Сакал в социальной сети. Он вручил добровольцам предметы первой необходимости и пожелал героям терпения и крепости духа.

Ранее URA.RU сообщало, что доброволец из Нового Уренгоя рассказал, что делает в зоне спецоперации. Жители Ямала поддерживают военнослужащих необходимыми предметами гигиены, продуктами и бытовыми вещами. Учащиеся колледжа изготавливают предметы военного снаряжения для земляков.

О начале специальной военной операции президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Задачи по защите населения Донбасса и территорий, вошедших в состав России в результате референдумов выполняют как частично мобилизованные, так и добровольцы из всех регионов страны.

Мэр Приуральского района Иван Сакал беседует с земляками-добровольцами
Фото:

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Четыре добровольца из Приуральского района ЯНАО отправляются в зону специальной военной операции. Об этом сообщил глава района Иван Сакал в своем telegram-канале. «Встретился за чашкой чая с приуральцами, которые приняли достойное решение — защищать страну», — написал Иван Сакал в социальной сети. Он вручил добровольцам предметы первой необходимости и пожелал героям терпения и крепости духа. Ранее URA.RU сообщало, что доброволец из Нового Уренгоя рассказал, что делает в зоне спецоперации. Жители Ямала поддерживают военнослужащих необходимыми предметами гигиены, продуктами и бытовыми вещами. Учащиеся колледжа изготавливают предметы военного снаряжения для земляков. О начале специальной военной операции президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Задачи по защите населения Донбасса и территорий, вошедших в состав России в результате референдумов выполняют как частично мобилизованные, так и добровольцы из всех регионов страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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