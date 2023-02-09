Власти Нового Уренгоя формируют кадровый резерв в ключевом департаменте

Мэрия Нового Уренгоя объявила конкурс на включение в кадровый резерв департамента экономики

В Новом Уренгое формируют кадровый резерв департамента экономики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрия Нового Уренгоя объявила конкурс на формирование кадрового резерва департамента экономики. В списке на включение в резерв представлено 17 должностей ведущей и старшей групп, информация о конкурсе опубликована на сайте администрации города.

«Администрация города Новый Уренгой объявляет о проведении конкурса для включения в кадровый резерв муниципальной службы департамента экономики. Конкурс проводится в два этапа», — сообщает мэрия Нового Уренгоя на портале.

На первом этапе кандидат на должность должен представить конкурсную заявку, утверждение списка кандидатов, допущенных ко второму этапу состоится 21 февраля. На втором этапе, который состоится 6 и 7 марта соискателям предстоит пройти тестирование и выполнить конкурсное задание.

Требования к уровню образования и стажу работы зависят от конкретной должности, на которую претендует кандидат. Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе, независимо от того, какую должность он замещает на период проведения конкурса.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое назначили нового начальника управления по физической культуре и спорту, им стал Максим Белов. В администрации Муравленко объявили конкурс на должность начальника управления архитектуры и градостроительства, для включения в кадровый резерв.