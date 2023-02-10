The New York Post: Украине не нужна быстрая победа в СВО

Быстрая возможная победа Украины в российско-украинском конфликте грозит ей опасными последствиями, ведь это спровоцирует Россию все равно добиться своего и одержать ответную, быструю победу. С таким мнением выступил старший научный сотрудник американского журнала National Review Institute Дуглас Мюррей в своем материале для издания The New York Post.
«Во многом стремительная украинская победа может быть самой опасной для Украины. Потому что это, скорее всего, спровоцирует [президента России Владимира] Путина попытаться самому одержать вторую, быструю победу», — написал Дуглас Мюррей в своем материале для издания.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, говоря о возможных поставках Киеву истребителей западными странами, заявил, что украинская сторона получит все необходимые инструменты для завершения российско-украинского конфликта в 2023 году. Он отмечал, что до конца года Украина получит штурмовую авиацию и дальнобойные ракеты, и Европа понимает необходимость этого.
Российские власти, в свою очередь, отмечали, что поставки западной техники Украине не помешают ходу спецоперации — Россия добьется в ней своих целей. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что поставки Западом танков украинской стороне только добавят проблем для украинцев.
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Быстрая возможная победа Украины в российско-украинском конфликте грозит ей опасными последствиями, ведь это спровоцирует Россию все равно добиться своего и одержать ответную, быструю победу. С таким мнением выступил старший научный сотрудник американского журнала National Review Institute Дуглас Мюррей в своем материале для издания The New York Post. «Во многом стремительная украинская победа может быть самой опасной для Украины. Потому что это, скорее всего, спровоцирует [президента России Владимира] Путина попытаться самому одержать вторую, быструю победу», — написал Дуглас Мюррей в своем материале для издания. Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, говоря о возможных поставках Киеву истребителей западными странами, заявил, что украинская сторона получит все необходимые инструменты для завершения российско-украинского конфликта в 2023 году. Он отмечал, что до конца года Украина получит штурмовую авиацию и дальнобойные ракеты, и Европа понимает необходимость этого. Российские власти, в свою очередь, отмечали, что поставки западной техники Украине не помешают ходу спецоперации — Россия добьется в ней своих целей. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что поставки Западом танков украинской стороне только добавят проблем для украинцев.