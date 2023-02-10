The New York Post: Украине не нужна быстрая победа в СВО

10 февраля 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

ВСУ только пострадают от стремительного наступления, считает Дуглас Мюррей Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Быстрая возможная победа Украины в российско-украинском конфликте грозит ей опасными последствиями, ведь это спровоцирует Россию все равно добиться своего и одержать ответную, быструю победу. С таким мнением выступил старший научный сотрудник американского журнала National Review Institute Дуглас Мюррей в своем материале для издания The New York Post. «Во многом стремительная украинская победа может быть самой опасной для Украины. Потому что это, скорее всего, спровоцирует [президента России Владимира] Путина попытаться самому одержать вторую, быструю победу», — написал Дуглас Мюррей в своем материале для издания . Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, говоря о возможных поставках Киеву истребителей западными странами, заявил, что украинская сторона получит все необходимые инструменты для завершения российско-украинского конфликта в 2023 году. Он отмечал, что до конца года Украина получит штурмовую авиацию и дальнобойные ракеты, и Европа понимает необходимость этого. Российские власти, в свою очередь, отмечали, что поставки западной техники Украине не помешают ходу спецоперации — Россия добьется в ней своих целей. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что поставки Западом танков украинской стороне только добавят проблем для украинцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Быстрая возможная победа Украины в российско-украинском конфликте грозит ей опасными последствиями, ведь это спровоцирует Россию все равно добиться своего и одержать ответную, быструю победу. С таким мнением выступил старший научный сотрудник американского журнала National Review Institute Дуглас Мюррей в своем материале для издания The New York Post. «Во многом стремительная украинская победа может быть самой опасной для Украины. Потому что это, скорее всего, спровоцирует [президента России Владимира] Путина попытаться самому одержать вторую, быструю победу», — написал Дуглас Мюррей в своем материале для издания. Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, говоря о возможных поставках Киеву истребителей западными странами, заявил, что украинская сторона получит все необходимые инструменты для завершения российско-украинского конфликта в 2023 году. Он отмечал, что до конца года Украина получит штурмовую авиацию и дальнобойные ракеты, и Европа понимает необходимость этого. Российские власти, в свою очередь, отмечали, что поставки западной техники Украине не помешают ходу спецоперации — Россия добьется в ней своих целей. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что поставки Западом танков украинской стороне только добавят проблем для украинцев.