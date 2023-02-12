12 февраля 2023
11 февраля 2023
10 февраля 2023

В Кемеровской области ищут врачей из ЯНАО на зарплату в 30 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцина от Covid-19. Курган, поликлиника, медбрат, медицина, врач, больница, доктор, медработник
Медикам предлагают зарплату от 30 тысяч рублей Фото:

Медиков из Ноябрьска (ЯНАО) приглашают работать в Кемеровскую область на зарплату в 30 тысяч рублей. В медучреждении готовы принять врача-терапевта без опыта работы, говорится в вакансии, размещенной на сайте hh.ru.

«Врач-терапевт в город Новокузнецк. Зарплата от 30 тысяч рублей. Полный рабочий день. Требуемый опыт работы: не требуется», — говорится в сообщении.

Со своей стороны работодатель предлагает полный соцпакет, и возможность трудоустроиться по совместительству. На работу готовы принять медика, который прошел ординатуру по специальности «Терапия» или имеет образование по направлению «Лечебное дело».

Ранее сообщалось, что в Тюмень переманивают врачей из ЯНАО. Специалисту предлагали зарплату до 40 тысяч рублей.

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Медиков из Ноябрьска (ЯНАО) приглашают работать в Кемеровскую область на зарплату в 30 тысяч рублей. В медучреждении готовы принять врача-терапевта без опыта работы, говорится в вакансии, размещенной на сайте hh.ru. «Врач-терапевт в город Новокузнецк. Зарплата от 30 тысяч рублей. Полный рабочий день. Требуемый опыт работы: не требуется», — говорится в сообщении. Со своей стороны работодатель предлагает полный соцпакет, и возможность трудоустроиться по совместительству. На работу готовы принять медика, который прошел ординатуру по специальности «Терапия» или имеет образование по направлению «Лечебное дело». Ранее сообщалось, что в Тюмень переманивают врачей из ЯНАО. Специалисту предлагали зарплату до 40 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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