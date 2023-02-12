В Кемеровской области ищут врачей из ЯНАО на зарплату в 30 тысяч рублей

Медикам предлагают зарплату от 30 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова

Медиков из Ноябрьска (ЯНАО) приглашают работать в Кемеровскую область на зарплату в 30 тысяч рублей. В медучреждении готовы принять врача-терапевта без опыта работы, говорится в вакансии, размещенной на сайте hh.ru.

«Врач-терапевт в город Новокузнецк. Зарплата от 30 тысяч рублей. Полный рабочий день. Требуемый опыт работы: не требуется», — говорится в сообщении.

Со своей стороны работодатель предлагает полный соцпакет, и возможность трудоустроиться по совместительству. На работу готовы принять медика, который прошел ординатуру по специальности «Терапия» или имеет образование по направлению «Лечебное дело».

Ранее сообщалось, что в Тюмень переманивают врачей из ЯНАО. Специалисту предлагали зарплату до 40 тысяч рублей.

