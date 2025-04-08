08 апреля 2025

Браконьер из ЯНАО отделался штрафом за незаконный улов

В ЯНАО жителя райцентра оштрафовали на 377 тысяч рублей за незаконную рыбалку
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале осудили браконьера
На Ямале осудили браконьера Фото:

Житель Тазовского района ЯНАО признан виновным в незаконной ловле рыбы, что причинило государству ущерб в размере 347 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

 «Мужчина, в марте 2023 года, незаконно выловил 40 особей чира, 25 сигов-пыжьяна, три пеляди, два налима и четыре плотвы. Эти действия были квалифицированы по ч. 3 ст. 256 УК РФ, как незаконная добыча водных биологических ресурсов, причинившая крупный ущерб» — сообщают в ведомстве. 

В ходе судебного разбирательства подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Прокурор направил иск в суд для восстановления нарушенных прав и законных интересов Российской Федерации. Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и взыскал материальный ущерб в размере 347 тысяч рублей.

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Житель Тазовского района ЯНАО признан виновным в незаконной ловле рыбы, что причинило государству ущерб в размере 347 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.  «Мужчина, в марте 2023 года, незаконно выловил 40 особей чира, 25 сигов-пыжьяна, три пеляди, два налима и четыре плотвы. Эти действия были квалифицированы по ч. 3 ст. 256 УК РФ, как незаконная добыча водных биологических ресурсов, причинившая крупный ущерб» — сообщают в ведомстве.  В ходе судебного разбирательства подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Прокурор направил иск в суд для восстановления нарушенных прав и законных интересов Российской Федерации. Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и взыскал материальный ущерб в размере 347 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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