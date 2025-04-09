Минюст хочет признать Урганта иноагентом

Министерство юстиции Российской Федерации осуществляет проверку в отношении телеведущего Ивана Урганта для установления наличия признаков деятельности, соответствующих статусу иностранного агента. Об этом сообщает министерство в ответе на запрос депутата Госдумы фракции «Справедливая Россия — За правду» Николая Новичкова.
«С целью выявления в деятельности вышеуказанного лица (Урганта — прим. URA.RU) признаков иностранного агента Минюстом России проводятся контрольные мероприятия», — передает ТАСС содержание документа. Там уточнили, что в случае их установления будет рассматриваться вариант внесения Урганта лица в список лиц, осуществляющих деятельность в качестве иностранного агента.
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