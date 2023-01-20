Тюмень переманивает врачей из ЯНАО

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Жителям Ямала предлагают работу в селе Тюмени Фото:

В Тазовском районе ЯНАО ищут заведующего фельдшерско-акушерского пункта в село Сединкино Тюменской области. Как сообщается в вакансии, размещенной на сайте hh.ru, соискателю обещают зарплату до 40 тысяч рублей на руки.

«ГБУЗ ТО Областная больница № 12: требуется заведующий фельдшерско-акушерского пункта/фельдшер в село Сединкино. Зарплата от 35 до 40 тысяч рублей на руки. Опыт работы не требуется», — говорится в вакансии.

В обязанности работника входит ведение амбулаторного приема и обслуживание населения, оказание экстренной доврачебной помощи. Сотруднику обещают предоставить жилье и участие в программе земский фельдшер.

Агентство пыталось связаться с работодателем по номеру телефона, указанному в вакансии. На момент публикации этого сделать не удалось.

Ранее сообщалось, что сотрудников правоохранительных органов ЯНАО переманивают на работу в ХМАО. Соискателям обещают карьерный рост, 55 дней оплачиваемого отпуска и бесплатное обучение в российских университетах МВД.

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В Тазовском районе ЯНАО ищут заведующего фельдшерско-акушерского пункта в село Сединкино Тюменской области. Как сообщается в вакансии, размещенной на сайте hh.ru, соискателю обещают зарплату до 40 тысяч рублей на руки. «ГБУЗ ТО Областная больница № 12: требуется заведующий фельдшерско-акушерского пункта/фельдшер в село Сединкино. Зарплата от 35 до 40 тысяч рублей на руки. Опыт работы не требуется», — говорится в вакансии. В обязанности работника входит ведение амбулаторного приема и обслуживание населения, оказание экстренной доврачебной помощи. Сотруднику обещают предоставить жилье и участие в программе земский фельдшер. Агентство пыталось связаться с работодателем по номеру телефона, указанному в вакансии. На момент публикации этого сделать не удалось. Ранее сообщалось, что сотрудников правоохранительных органов ЯНАО переманивают на работу в ХМАО. Соискателям обещают карьерный рост, 55 дней оплачиваемого отпуска и бесплатное обучение в российских университетах МВД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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