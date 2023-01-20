Тюмень переманивает врачей из ЯНАО

20 января 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

Жителям Ямала предлагают работу в селе Тюмени Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тазовском районе ЯНАО ищут заведующего фельдшерско-акушерского пункта в село Сединкино Тюменской области. Как сообщается в вакансии, размещенной на сайте hh.ru, соискателю обещают зарплату до 40 тысяч рублей на руки. «ГБУЗ ТО Областная больница № 12: требуется заведующий фельдшерско-акушерского пункта/фельдшер в село Сединкино. Зарплата от 35 до 40 тысяч рублей на руки. Опыт работы не требуется», — говорится в вакансии. В обязанности работника входит ведение амбулаторного приема и обслуживание населения, оказание экстренной доврачебной помощи. Сотруднику обещают предоставить жилье и участие в программе земский фельдшер. Агентство пыталось связаться с работодателем по номеру телефона, указанному в вакансии. На момент публикации этого сделать не удалось. Ранее сообщалось, что сотрудников правоохранительных органов ЯНАО переманивают на работу в ХМАО. Соискателям обещают карьерный рост, 55 дней оплачиваемого отпуска и бесплатное обучение в российских университетах МВД.

В Тазовском районе ЯНАО ищут заведующего фельдшерско-акушерского пункта в село Сединкино Тюменской области. Как сообщается в вакансии, размещенной на сайте hh.ru, соискателю обещают зарплату до 40 тысяч рублей на руки. «ГБУЗ ТО Областная больница № 12: требуется заведующий фельдшерско-акушерского пункта/фельдшер в село Сединкино. Зарплата от 35 до 40 тысяч рублей на руки. Опыт работы не требуется», — говорится в вакансии. В обязанности работника входит ведение амбулаторного приема и обслуживание населения, оказание экстренной доврачебной помощи. Сотруднику обещают предоставить жилье и участие в программе земский фельдшер. Агентство пыталось связаться с работодателем по номеру телефона, указанному в вакансии. На момент публикации этого сделать не удалось. Ранее сообщалось, что сотрудников правоохранительных органов ЯНАО переманивают на работу в ХМАО. Соискателям обещают карьерный рост, 55 дней оплачиваемого отпуска и бесплатное обучение в российских университетах МВД.