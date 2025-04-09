09 апреля 2025

Трамп объявил абсолютную готовность начать войну с Ираном

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп готов воевать с Ираном
Трамп готов воевать с Ираном Фото:

Соединенные Штаты готовы начать войну против Ирана, если такая необходимость появится. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Если необходимо, абсолютно», — сообщил Трамп журналистам в Белом доме в ответ на вопрос, допускает ли он возможность войны против Ирана. Трансляцию его выступления вел youtube-канал Forbes.

Трамп ранее предупредил, что Иран может столкнуться с военными ударами и введением вторичных таможенных пошлин, если не достигнет соглашения с Соединенными Штатами по ядерному разоружению. Он также сообщил, что между Тегераном и Вашингтоном идут переговоры.

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Соединенные Штаты готовы начать войну против Ирана, если такая необходимость появится. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. «Если необходимо, абсолютно», — сообщил Трамп журналистам в Белом доме в ответ на вопрос, допускает ли он возможность войны против Ирана. Трансляцию его выступления вел youtube-канал Forbes. Трамп ранее предупредил, что Иран может столкнуться с военными ударами и введением вторичных таможенных пошлин, если не достигнет соглашения с Соединенными Штатами по ядерному разоружению. Он также сообщил, что между Тегераном и Вашингтоном идут переговоры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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