09 апреля 2025

Зеленский бросил идею выпрашивать у США оружие и предложил сделку

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Зеленский предложил купить у США большой пакет вооружений
Зеленский предложил купить у США большой пакет вооружений Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов приобрести у США крупный пакет вооружений вместо того, чтобы просить бесплатную военную помощь. Об этом лидер сообщили местные СМИ.

«Украина хочет и готова купить у США большой пакет вооружений. Мы не просили будущий пакет бесплатно. Мы даже рассчитываем на него как на гарантию безопасности. Дайте нам пакет, мы за него заплатим, мы рассматриваем этот пакет, который включает в себя ПВО», — приводит заявление Зеленского агентство «Интерфакс-Украина».

По словам лидера, схема сотрудничества может быть очень простой. США предоставляют пакет вооружений, включающий системы противовоздушной обороны и другие необходимые ВСУ инструменты, а украинская сторона оплачивает их стоимость. Зеленский отметил, что за данный пакет военной помощи от США Киев готов заплатить от 30 до 50 миллиардов долларов.

Ранее Зеленский попросил союзников передать все хранящиеся у них Patriot и упрекнул их в том, что системы не используются. Он подчеркнул необходимость усиления противовоздушной обороны страны и активизации договоренностей с международными партнерами.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов приобрести у США крупный пакет вооружений вместо того, чтобы просить бесплатную военную помощь. Об этом лидер сообщили местные СМИ. «Украина хочет и готова купить у США большой пакет вооружений. Мы не просили будущий пакет бесплатно. Мы даже рассчитываем на него как на гарантию безопасности. Дайте нам пакет, мы за него заплатим, мы рассматриваем этот пакет, который включает в себя ПВО», — приводит заявление Зеленского агентство «Интерфакс-Украина». По словам лидера, схема сотрудничества может быть очень простой. США предоставляют пакет вооружений, включающий системы противовоздушной обороны и другие необходимые ВСУ инструменты, а украинская сторона оплачивает их стоимость. Зеленский отметил, что за данный пакет военной помощи от США Киев готов заплатить от 30 до 50 миллиардов долларов. Ранее Зеленский попросил союзников передать все хранящиеся у них Patriot и упрекнул их в том, что системы не используются. Он подчеркнул необходимость усиления противовоздушной обороны страны и активизации договоренностей с международными партнерами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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