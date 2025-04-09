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21:47
Euractiv: США могут потребовать у Европы возобновить закупки российского газа
21:44
Снималась в «Интернах», «переспала» с Янковским и дала Харламову статус «куколд»: новый скандал Кристины Асмус
21:37
Экс-владельцу банка «Югра» предъявлены новые обвинения
США или СССР: кого сейчас в мире считают победителем во Второй Мировой войне
21:36
Концерт Пелагеи и финалисты выборов мэра: главное за 9 апреля в Кургане
21:31
Кадыров: ВСУ не смогли провести разминирование на границе России
21:30
Автор рецептов сладостей из Кургана создает мультфильмы на восьми языках. Видео
США в бешенстве от ответных мер Запада по пошлинам Трампа: будут страдать сами американцы
21:20
Конфликты, запреты и роман: тюменец Андрей Зубенко раскрыл URA.RU закулисье проекта «Выжить в Самарканде»
21:14
Усиление профилактики в школах, смена спецпредставителя ЯНАО в зоне СВО: события дня
21:13
Новый министр введет дресс-код в свердловских больницах и поставит там тренажеры
«Новые люди» не справились со старым порядком в ЯНАО
21:12
Переход лидера тюменского ЛДПР Сысоева в Государственную Думу откладывается на неопределенный срок
21:11
Житель ХМАО, напавший на ребенка во дворе, останется в полиции до суда
21:07
«Хотел пошутить»: мужчина, напавший на ребенка во дворе Ханты-Мансийска, объяснился за свой поступок
В России появятся специальные медцентры для ветеранов СВО
21:04
Бастрыкин потребовал доложить о происшествиях в школах ЯНАО
20:59
ЕС не будет продлевать торговый «безвиз» с Украиной
20:59
Барабанщика группы «Чайф» Северина госпитализировали во время гастролей. Видео
Превышал полномочия и присваивал чужие деньги: задержан глава ФСИН по Башкирии Дзюба
20:54
Новый супер-зам Паслера пообещала главврачам не мстить, а потом устроила игры и опрос. Видео
20:48
В Перми Роспотребнадзор заставил лабораторию вернуть деньги за подарочные карты
20:45
Жена Пескова захотела в Италию. Видео
В Запорожской области обрушился жилой дом: что известно
20:45
В скандальном баре Юрюзани осужденный за кражу у бойца СВО искалечил женщину
20:42
Приставы забирают у жителей Ханты-Мансийска машины за долги по коммуналке
20:39
Позывной «Ангел»: что известно о новом спецпредставителе главы ЯНАО в зоне СВО из Челябинска
Ефремов вышел на свободу: чем будет заниматься на воле, когда ждать на сцене
20:35
Times: Иран впервые поставил иракским шиитам ракеты «земля-земля»
20:35
Якушев вручил партбилеты «Единой России» горнякам из ДНР. Видео
20:30
Омбудсмен рассказал о прибывших в Пермь беженцах из Сирии
Города станут меньше перекапывать для замены труб ЖКХ
20:25
Два хедлайнера Дня Победы обошлись курганским властям дешевле, чем одна Пелагея
20:22
Главу Гагаузии Гуцул перевели под домашний арест
20:21
В Петербурге мужчина выстрелил из сигнального пистолета в пассажирку трамвая
Россиянам рассказали, как получить корейскую визу без посещения консульства и бюрократии
20:20
Жители ХМАО во время войны приютили сирот из Ленинграда. Видео
20:16
«Ее поведение сделало работу невозможной»: Канделаки подтвердила, что Асмус выставили со съемочной площадки
1
20:16
Ветеран СВО получил должность в мэрии Сургута
В приграничье исчезла целая бригада ВСУ: карта СВО на 9 апреля
20:13
Павел Астахов презентовал в Екатеринбурге фильм, который снимал с охраной в Ираке. Фото
20:12
Под Екатеринбургом нашли скелет женщины, пропавшей 14 лет назад. Фото
20:06
Пианист Денис Мацуев даст концерты в трех городах Челябинской области. Видео
Кремль обеспокоен ситуацией вокруг Ирана: о чем заявил Песков 9 апреля
20:06
Юрий Гагарин стал новым спецпредставителем губернатора ЯНАО в зоне СВО
1
20:06
Тюменский рыбак выловил гигантскую щуку. Фото
19:59
В Польше раскрыли, сможет ли Украина вступить в НАТО
Генерала Ивана Попова отправят на СВО: полная история его уголовного дела
19:59
Власти ХМАО сделали заявление о советских ядерных испытаниях в регионе
1
19:59
На какие направления будет проще поступить в 2025 году
19:53
Генпрокурор Краснов распорядился, чтобы семье бойца СВО из Кургана возместили ущерб за сгоревший дом
1
Песков раскрыл URA.RU детали подготовки Путина к встрече с союзниками
19:51
Экс-омбудсмен Астахов высказался о громкой истории похищения детей в Екатеринбурге
19:48
«Газета.ру»: «Авито» адаптировал поисковую выдачу под сервисные центры
19:45
В Пермском крае ищут трактористов для очистки ЛЭП за зарплату в 300 тысяч рублей
Европа требует у России бесплатный газ
19:43
Куда слетать в отпуск летом из ХМАО. Инфографика
19:43
Умерший пермский бизнесмен ездил на спорткаре за десятки миллионов рублей
19:42
Украинский каратист не пожал руку российскому сопернику на турнире в Испании
2
Самый хайповый губернатор избавился от критиков
19:37
В школах ЯНАО усилят профилактику после инцидентов с оружием
1
19:33
Охотник из ХМАО стал звездой TikTok после необычной просьбы для дочери. Видео
19:33
Тюменец украл у мужчины шесть миллионов рублей, угрожая игрушечным пистолетом
1
В России станет меньше курьеров с высшим образованием
19:30
Как волки из «Игры престолов»: кто из зверей вымер в Курганской области
19:30
Чистая прибыль национализированного «Арианта» упала на 34%
19:29
Президент Лукашенко назвал хоккеистов челябинского «Трактора» белорусами
Адвокат Ефремова рассказал URA.RU о его дальнейших планах
19:29
Бывшего совладельца «Азбуки вкуса» Якубовского приговорили к 8 годам колонии
19:18
Жителей ХМАО зовут работать на корейский завод с зарплатой в 200 тысяч рублей
1
19:16
Тюменцы подерутся на голых кулаках за титул чемпиона в полулегком весе
1
Кадыров жестко наказал семью напавшего на пост ДПС: подробности
19:15
В Петербурге опекунов инвалидов депутаты освободят от транспортного налога
19:12
Тюменские власти и застройщики обсудили, как изменить облик городов региона
19:11
В центре Екатеринбурга встало движение трамваев и машин из-за ДТП
19:01
В Сургуте резко снизились цены на квартиры
19:01
ГТРК «Грозный» показала фото нападавшего на пост ДПС в Чечне
1
19:00
Кулич с золотом продают в Екатеринбурге: где купить необычный пасхальный хлеб. Скрин
19:00
В Курганской области назвали дату проведения последних звонков
18:56
Стрельба, ножевое ранение и нервные срывы: происшествия в школах ЯНАО
18:55
Почему тюменский бизнес все чаще предпочитает штатным сотрудникам фрилансеров. Эксклюзив
18:51
Челябинский симфонический оркестр выступит в Дубае с Денисом Мацуевым. Видео
18:47
В Пермском крае отключат телевидение и радио
18:40
Посол Даричев: Россия намерена обсудить с США возобновление авиасообщения
2
18:40
Курганские власти потратят на Пелагею в два раза меньше, чем стоит ее обычное выступление
1
18:38
Паслер ввел карантин под Екатеринбургом из-за опасной болезни
18:37
Тюменцы могут обменять скопившуюся мелочь на банкноты
1
18:37
Власти утвердили проект крупного микрорайона возле торгового центра в Челябинске. Карта
18:35
В ХМАО вспыхнул скандал из-за переноса концерта Xolidayboy. Скрин
18:33
Новая техника усилит дорожные парки пяти ямальских городов
18:30
В Петербурге девушка выпала из квартиры гитариста группы Time New Romans
18:30
Курганцы обсуждают, что на День Победы выступит еще один крутой хедлайнер
2
18:29
Бортпроводник из Екатеринбурга, спасший жизнь ребенку, стал участником праймериз ЕР в Тюмени
18:27
В РФ расходится старый фейк о включении Пенсионного фонда в число наследников
1
18:26
В Киргизии пресечена попытка госпереворота
1
18:26
Евросоюз жестко ответил США на торговые пошлины
1
18:25
На сестер Камшиловых в Кургане возбуждено два новых уголовных дела
3
18:24
Следователи проверяют информацию о смерти бизнесмена на лыжной базе в Перми
18:19
Ангарский маньяк рассказал, как убил свою последнюю жертву
1
18:17
Блогера Гликогена перевели в реанимацию после отравления в пермском ресторане
1
18:15
Профайл Алексея Кондратьева, прошедшего в финал выборов мэра Кургана
18:14
В Екатеринбурге снесут мясокомбинат ради высоток и детсада
2
18:09
Петербургский суд вынес приговор о коррупции при строительстве аэропорта
18:08
Освобожденный Михаил Ефремов вернулся в московскую квартиру. Видео
2
18:07
В Курганской области мигранты пытались дать взятку полицейским
18:07
Власти выиграли суды за энергоактивы в трех муниципалитетах ХМАО
18:05
Якушев потребовал от муниципальных депутатов быть готовыми к неудобным вопросам общества
2
18:04
Полиция Ханты-Мансийска задержала жителя, избившего ребенка во дворе
18:00
Курганского экс-главу Хачатуряна подозревают в давлении на свидетеля по делу о махинации с землей
1
17:56
Морской вокзал Петербурга станет памятником архитектуры
17:56
Текслер грубо отругал подчиненных за ржавые дорожные знаки в Челябинской области. Видео
17:55
Минфин США пришел в бешенство из-за ответных пошлин Китая
7
17:54
В Тюменской области простятся с морпехом, спасшим своих товарищей ценой жизни
17:45
В ХМАО выставили на торги месторождение нефти по цене двухкомнатной квартиры
17:40
Кристину Асмус со скандалом выгнали со съемок сериала, где она играет главную роль
9
17:40
В Сургуте за срыв срока ввода дома в ЖК «Уютный» подрядчик выплатит штраф
17:39
Свердловчане смогут контролировать новые подключения сим-карт через «Госуслуги»
17:38
Полиция задержала убийцу девятилетнего мальчика в Подмосковье
1
17:28
Минюст хочет признать Урганта иноагентом
9
17:28
Руководитель машзавода в Александровске опроверг информацию о забастовках рабочих
1
17:26
Челябинцы обсудят строительство квартала по проекту Артемия Лебедева в центре города
17:25
Статусного пермского следователя Кильдебаева вызывают в суд по делу о взятке
3
17:25
Как челябинский «Бессмертный полк» взлетел в небо и попал на аватарки
17:22
Пост куратора медиаблока правительства ХМАО прочат пиарщику «Газпром нефти». Инсайд
17:21
Два трамвая горят в Челябинске
17:20
Что известно о бизнесе предпринимателя, найденного мертвым в Перми
2
17:14
В Белгороде задержали командира ополчения за мошенничество
2
17:13
Крупный ландшафтный пожар тушат сотрудники МЧС в Тюмени
17:12
Текслер о половодье в Челябинской области: нужно быть готовыми к неожиданностям. Видео
17:09
В Госдуме предложили ввести выплаты в 300-500 тысяч победителям Всероссийской олимпиады школьников
2
17:08
Губернатор Текслер поручил заранее начать ремонт дорог в Челябинской области
1
17:08
В России запустили беспилотные грузовики
17:05
Трудовым мигрантам в ЯНАО ограничат занятость в важнейших отраслях округа
3
17:01
По Челябинску пройдет шествие «Бессмертного полка»
17:01
Подросток поджег многоэтажный дом в Тюмени. Видео
16:59
Прямые авиарейсы из Перми в Ташкент запустят в мае
16:58
Текслер поручил уделить максимум внимания челябинским ветеранам к юбилею Победы
16:56
Челябинский губернатор Текслер предупредил о высоких рисках лесных пожаров
16:55
Количество вторичного жилья на четверть сократилось в Екатеринбурге
16:54
Кто такой претендент Науменко, который прошел в финал выборов мэра Кургана
8
16:54
Mash: в Подмосковье зарезали десятилетнего мальчика
3
16:51
Экс-глава «Газпром энерго» перевел на иностранные счета 2,5 млрд рублей
5
16:49
В ЯНАО более 700 пар с начала года зарегистрировали официальные браки
16:44
После рекорда Овечкина на Урале предложили открыть парк звезд русского хоккея
16:41
«Преступные приказы»: экс-командир «Азова*» потребовал отправить Сырского в отставку
16:38
В Челябинске в Радоницу перекроют проезды на кладбища
16:37
Названа дата последнего звонка в школах Екатеринбурга
1
16:36
«Уральские авиалинии» стали дипломантами самой престижной премии в авиации. Фото
1
16:35
Ямальские проекты благоустройства признаны лучшими в России
16:34
В Ленинском районе Челябинска организуют движение трамвая на время ремонта путей
16:33
Прокурор запросил для генерала Попова шесть лет колонии
11
16:28
Китай рекордно взвинтил пошлины на американские товары
7
16:27
В Пермском крае почтальонов обязали покупать продукцию в своих отделениях
16:25
В центре Челябинска известный бизнесмен построит новый ЖК
16:24
Евросоюз отдал Украине миллиард евро из доходов от российских активов
6
16:23
В Екатеринбурге задержали авторитета, которого причисляют к ОПС «Уралмаш»
4
16:19
В России начнут маркировать импортный алкоголь
2
16:17
На Курганскую область надвигается опасная непогода
16:13
«Воевать будем»: драматург Коляда нашел финансы на фестиваль, от которого отказались власти
5
16:12
Школьница из Сургута избивала сверстниц ради хайпа в соцсетях
16:12
Курганский экс-директор МУПа возглавил строительное управление
16:10
На ММК выигрывают борьбу за сотрудников с помощью роботов
16:05
Курган богат талантами: юные футболисты взяли золото на Всероссийском фестивале. Фото
1
16:04
МО РФ: Украина атаковала Россию 333 БПЛА
4
16:04
«Сделал все возможное»: парень рассказал о погибшей в Екатеринбурге молодой официантке из Тюмени
1
16:03
В Пласте водитель включил заднюю и смертельно травмировал пешехода
16:02
Владельцам киосков и бойцам СВО запретили проводить пикет в центре Екатеринбурга
4
16:02
ФСБ задержала начальника УФСИН Башкирии Владислава Дзюбу
1
16:01
Россия пошла на жесткий шаг из-за вандализма на могилах советских солдат в Эстонии
2
16:01
В Перми найден мертвым бизнесмен, погрязший в долгах
16:00
Новый фильм со звездой «Бригады» рвет рейтинг кинопроката в ХМАО
1
16:00
Диетолог рассказала, для кого опасны ананасы
1
15:53
Прокат электросамокатов в Петербурге приостановлен из-за снегопада
15:53
Что известно о несовершеннолетней тюменке, найденной мертвой в Екатеринбурге
15:50
В какое время суток лучше продавать машину
15:45
Оправданный экс-мэр курганского округа Малышев получит компенсацию после суда
5
15:44
Космонавт из Екатеринбурга призвал брать в пример американцев
4
15:43
В Кургане обработали от клещей экотропу в Рябково и Голубые озера
3
15:43
Группа компаний «Южуралзолото» на лесных гарях высадила полтора миллиона сосен
1
15:42
В ЯНАО выросли доходы окружного бюджета
15:42
МО: Украина атаковала станцию, которая обеспечивает «Турецкий поток»
15:39
Набиуллина раскрыла, когда снизят ключевую ставку
6
15:39
Пермский завод по производству газовых плит сократил прибыль в десятки раз
15:38
В Челябинске пройдет второй парад дорожной техники
15:37
В Челябинской области проснулись гадюки
15:36
В клубе челябинских олигархов предложили проверять квалификацию мигрантов
1
15:36
Сырский рассказал, как готовил вторжение в Курскую область
1
15:32
В Перми отказались от проведения первомайской демонстрации
1
15:31
В Магнитогорске отправили под суд замначальника отдела полиции Бурантаева
15:29
На тюменской птицефабрике с начала года второй раз сменился руководитель
15:28
Колесник: Попов решил смыть свои грехи кровью
9
15:26
Путин выразил соболезнования президенту Доминиканы после обрушения зданий
15:24
В Новом Уренгое к юбилею установят новую стелу на въезде в город
15:22
В Петербурге на предприятии руку рабочего затянуло в станок
15:22
Суд объединил дела об изъятии земли у экс-владельцев ЧЭМК и «Арианта»
15:16
Центробанк сведет к нулю ипотеку с низкими ставками
3
15:15
Экс-начальник колонии обвинил в подделке улик лучшего следователя пермского СУ СК
1
15:14
У прокуратуры появились вопросы к мэрии Мегиона из-за скандала с застройкой в центре города
15:12
Губернатор Паслер взялся решать сразу две ключевые проблемы, помогает Жога. Фото, видео
2
15:08
Похититель украшений из петербургского собора отправился в колонию
15:07
МО: Киев продолжает односторонние атаки на энергообъекты России
15:07
Дочь Анастасии Заворотнюк родила сына
2
15:06
Захарова объявила о запуске сайта Международной ассоциации по фактчекингу
1
15:05
В Кургане интересно: стартовал чемпионат по медицинскому и социальному уходу. Фото
15:04
Челябинский фермер попался на использовании гербицида без сертификата
15:03
Пресс-службу пермского филиала крупного оператора связи покинула руководитель. Фото
15:02
В общественную палату ЯНАО вошел глава муниципального СМИ
1
15:00
В России станет сложнее стать учителем
4
15:00
Конкурсная комиссия назвала, кто прошел в финал выборов мэра Кургана. Эксклюзив
6
14:58
Путь молекулы: в ЯНАО проходит выставка нефтегазохимии уровня популярных экспозиций ВДНХ. Фото
2
14:56
В Челябинской области стали продавать в 2,5 раза больше новых авто. Скрин
1
14:54
Про репера Децла снимут документальный сериал
5
14:54
Захарова уличила Францию и Британию в интервенции в Одессу
7
14:53
В Екатеринбурге выросли цены на новостройки
5
14:50
Губернатора Моора выбрали лидером тюменских единороссов
14:49
URA.RU узнала причину ЧП в Запорожской области, где погибли дети
14:45
Шадринцы обсуждают оптимизацию тубдиспансера
10
14:42
На участке трассы М-5 в Челябинской области на три недели вводится реверс
14:42
Прокуроры устроили проверку электросамокатчикам в Кургане
4
14:38
Пропавший под Екатеринбургом инвалид состоит на учете у психиатра. Фото
14:36
В Сургуте установили новый памятник к юбилею Победы
1
14:34
В ХМАО упали показатели рождаемости
4
14:33
В петербургской корюшке обнаружены ленточные черви
4
14:33
В курганской ЛДПР сменили координатора перед выборами в облдуму. Инсайд
6
14:31
Опасный ветер и град прогнозируются в Челябинской области в ближайшие часы
14:30
Песков высказался о ситуации вокруг Ирана
14:30
Песков высказался о задержании российского дипломата во Франции
1
14:30
В Кремле не комментируют информацию о якобы взятых в плен китайских солдатах
14:30
Мэрия отдаст землю под КРТ в районе, где забрали участки у застройщика Бабочкина
2
14:29
Депутаты забронировали бизнес-зал аэропорта Салехарда за полмиллиона рублей
1
14:29
Дата достижения критической отметки на реке Ишим сдвинулась
14:29
В Екатеринбурге нашли труп молодой официантки из Тюмени. Видео
1
14:26
В ХМАО расширяется федеральная сеть фитнес-клубов
14:24
Стало известно, кем на СВО будет обвиняемый в мошенничестве генерал Попов
15
14:21
Минфин разработал проект условий для возвращения иностранные компании в Россию
4
14:15
Пермякам почти год придется ждать нового концерта Shaman
5
14:15
Драматическая история курганского хирурга: как Андрей Руденко получил шанс на искупление
10
14:15
В Кургане будет жарко, но дождливо
14:14
Сырский внезапно признал наступление ВС РФ в Сумской области
4
14:13
В Челябинске ликвидатору взрыва на ЧАЭС по суду вернули выплаты за вред здоровью
2
14:11
Россиянин спрятал бриллианты на 41 миллион «в тайнике», но все равно попался
4
14:09
Обвиненный в мошенничестве генерал Попов поедет на СВО
58
14:06
Пермяки попытались поделить квартиру в эфире Первого канала
14:04
В Тюмени вблизи аэропорта построят жилой квартал и крупный ТЦ
1
14:04
В аптеках Екатеринбурга исчез препарат от смертельной болезни
14:01
В ХМАО эпидемия ОРВИ и ковида пошла на спад
14:00
«Тяжелый труд и школьная реформа»: как жили дети и подростки в Кургане в годы войны
1
13:58
МЧС предупредило о надвигающихся мощных ливнях на Свердловскую область
1
13:54
Сколько лет нужно копить на первый взнос, чтобы купить однушку в крупном городе
1
13:52
Популярные и редкие имена младенцев назвали в ЗАГС ЯНАО
13:52
Челябинские школьники резко перестали болеть гриппом и ОРВИ
13:50
Власти ХМАО расширили меры поддержки многодетных семей и участников СВО
13:49
Пермяков приглашают попробовать еду в тюбиках и послушать космическую музыку
13:46
В Петербурге резко упали продажи электромобилей
3
13:45
Подростки смогут оформлять банковские карты в тайне от родителей
4
13:45
В Пермский край пришел циклон «Зион», заваливший снегом Москву
1
13:45
Депутат Порубов пообещал найти 10 квартир, чтобы врачи не сбегали из Шадринска
8
13:43
В Пермском крае появился второй лотерейный миллионер за неделю
13:38
Бойцы «Севера» нашли пропавшего иеромонаха Симеона
13:38
Спецпредставитель губернатора ЯНАО в зоне СВО покидает должность. Инсайд
13:37
В Тюмени начался сезон аллергий. Скрин
13:33
Участник СВО Артур Зарипов намерен стать депутатом в Кунашакском районе
13:32
Возле челябинского озера Тургояк взлетели цены на землю под коттеджи
1
13:30
В Пермском крае рабочие проблемного машзавода устроили забастовку из-за невыплаты зарплат
2
13:27
Сотрудницу МИД России задержала погранслужба Франции
15
13:27
Из-за обрушения дома в Новополтавке погибли две девочки. Видео
1
13:25
Водители трамваев в Челябинске зарабатывают больше 100 000 рублей в месяц
13:23
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В Екатеринбург на фестиваль от Горенбурга приедет один из самых издаваемых авторов
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В Кургане интересно: в городе пройдут фестивали андеграундной музыки и рока
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В Горловке подорвали автомобиль, припаркованный у штаба ЛДПР
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Сыщики проверяют новую версию ЧП с найденной женской головой в свердловском лесу
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Курган богат талантами: спортсмены взяли золото по дзюдо на международном фестивале. Фото
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Губернатор и полпред приехали на секретный екатеринбургский завод. Видео
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В пригороде Перми продается действующая база отдыха с сауной по цене «однушки»
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В Перми три мигранта отправятся на СВО после получения российского гражданства
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