08 апреля 2025

Жительница Ноябрьска выиграла чемпионат по бодибилдингу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ноябрянка набрала 12 баллов в зачете
Ноябрянка набрала 12 баллов в зачете Фото:

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) Елизавета Янгирова стала победительницей чемпионата Тюменской области по бодибилдингу. Она выступала в категории «фитнес-модель свыше 164 см», сообщили в депспорта ЯНАО.

«Ноябрянка Елизавета Янгирова завоевала золото на чемпионате Тюменской области по бодибилдингу. Спортсменка выступила в категории „фитнес-модель свыше 164 см“, — написано в telegram-канале ведомства.

Девушка набрала 12 баллов в зачете и обогнала соперниц из Курганской, Тюменской и Омской областей. В спортивных успехах ей помогает тренер Ольга Сергеева, а занимается ноябрянка в Центре единоборств «Северный характер».

Ранее URA.RU писало, что стюардесса авиакомпании «Ямал» Дарья Нохрина вошла в топ-5 самых блистательных женщин-бортпроводниц России, по версии журнала Marie Claire. Помимо внешних данных источник также отмечает надежность, ответственность и хорошее чувство юмора Нохриной.

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Жительница Ноябрьска (ЯНАО) Елизавета Янгирова стала победительницей чемпионата Тюменской области по бодибилдингу. Она выступала в категории «фитнес-модель свыше 164 см», сообщили в депспорта ЯНАО. «Ноябрянка Елизавета Янгирова завоевала золото на чемпионате Тюменской области по бодибилдингу. Спортсменка выступила в категории „фитнес-модель свыше 164 см“, — написано в telegram-канале ведомства. Девушка набрала 12 баллов в зачете и обогнала соперниц из Курганской, Тюменской и Омской областей. В спортивных успехах ей помогает тренер Ольга Сергеева, а занимается ноябрянка в Центре единоборств «Северный характер». Ранее URA.RU писало, что стюардесса авиакомпании «Ямал» Дарья Нохрина вошла в топ-5 самых блистательных женщин-бортпроводниц России, по версии журнала Marie Claire. Помимо внешних данных источник также отмечает надежность, ответственность и хорошее чувство юмора Нохриной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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