Жительница Ноябрьска (ЯНАО) Елизавета Янгирова стала победительницей чемпионата Тюменской области по бодибилдингу. Она выступала в категории «фитнес-модель свыше 164 см», сообщили в депспорта ЯНАО.
«Ноябрянка Елизавета Янгирова завоевала золото на чемпионате Тюменской области по бодибилдингу. Спортсменка выступила в категории „фитнес-модель свыше 164 см“, — написано в telegram-канале ведомства.
Девушка набрала 12 баллов в зачете и обогнала соперниц из Курганской, Тюменской и Омской областей. В спортивных успехах ей помогает тренер Ольга Сергеева, а занимается ноябрянка в Центре единоборств «Северный характер».
Ранее URA.RU писало, что стюардесса авиакомпании «Ямал» Дарья Нохрина вошла в топ-5 самых блистательных женщин-бортпроводниц России, по версии журнала Marie Claire. Помимо внешних данных источник также отмечает надежность, ответственность и хорошее чувство юмора Нохриной.
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