В ЯНАО накажут предпринимателя, который обманул мэрию

14 февраля 2023 в 10:02 Размер текста - 17 +

Дело с доказательной базой направлено в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Индивидуальный предприниматель из Тазовского района ЯНАО предстанет перед судом за мошеннические действия. Как сообщается на сайте окружного управления следственного комитета, у бизнесмена был заключен контракт с администрацией района. «Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере)», — говорится в сообщении. Отмечается, что в конце 2021 года между бизнесменом и мэрией района был подписан контракт на ремонт деревянного тротуара. Предприниматель заверял, что успеет выполнить работы в срок. В конце года при сдаче объекта специалист мэрии не проверил работу по ремонту тротуара. За это мэрия выплатила бизнесмену 600 000 рублей. Сообщается, что работник мэрии также понесет наказание за то, что не проверил работы. Дело по бизнесмену направлено в суд. Ранее сообщалось, что в Тарко-Сале за публичное оскорбление представителя власти при исполнении, мужчина и женщина ответят перед судом. Отмечается, что уголовные дела направлены в суд.

Индивидуальный предприниматель из Тазовского района ЯНАО предстанет перед судом за мошеннические действия. Как сообщается на сайте окружного управления следственного комитета, у бизнесмена был заключен контракт с администрацией района. «Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере)», — говорится в сообщении. Отмечается, что в конце 2021 года между бизнесменом и мэрией района был подписан контракт на ремонт деревянного тротуара. Предприниматель заверял, что успеет выполнить работы в срок. В конце года при сдаче объекта специалист мэрии не проверил работу по ремонту тротуара. За это мэрия выплатила бизнесмену 600 000 рублей. Сообщается, что работник мэрии также понесет наказание за то, что не проверил работы. Дело по бизнесмену направлено в суд. Ранее сообщалось, что в Тарко-Сале за публичное оскорбление представителя власти при исполнении, мужчина и женщина ответят перед судом. Отмечается, что уголовные дела направлены в суд.