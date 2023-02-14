Тюменца отправили в колонию за нападения на женщин в подъездах

Преступник запугивал жертв ножом, но похитить у них ему удалось лишь 20 евро Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Житель Тюмени, нападавший с ножом на женщин в подъездах, на 5,5 лет отправлен в колонию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Добычей преступника стали 20 евро.

«Вынесен приговор в отношении мужчины, совершившего разбойные нападения. 33-летний тюменец признан виновным в совершении двух преступлений. Ему назначено наказание — лишение свободы на срок 5 лет 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также выплата компенсации в 100 тысяч рублей одной из пострадавших», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Как ранее писало агентство, мужчина с ножом заходил за жертвами в подъезды. Угрожая, тюменец требовал у женщин деньги. Оба преступления он совершил в один день: сначала пытался ограбить пожилую женщину, но ей удалось его обмануть. Затем напал на девушку и забрал у нее 20 евро. Один из эпизодов попал на камеру видеонаблюдения.