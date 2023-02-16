В Госдуме объяснили, как рассчитать пособия будущим мамам. Инфографика

Государственная Дума опубликовала формулы для расчета пособий будущим мамам

16 февраля 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Госдума объяснила, как рассчитать пособие по уходу за ребенком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Государственная дума России дала формулы и объяснения, как рассчитать пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до полутора лет в 2023 году. Эти данные были опубликованы в официальном telegram-канале нижней палаты. URA.RU приводит памятку, подготовленную российским парламентом. Декретные выплаты В России отпуск по беременности, за который начисляют пособие, длится 140 дней — 70 дней до и 70 дней после родов. Если вы беременны двойней или тройней, то отпуск увеличивается: 84 дня до родов и 110 после. В случае осложнений отпуск после родов увеличивается до 86 дней.



Кто может получить пособие



В отличие от пособия по уходу за ребенком, на которое могут рассчитывать и мужчины, декретные выплаты могут получать только женщины: работающие;

безработные (уволенные из-за ликвидации организаций в течение года, предшествовавшего дню признания их безработными);

студентки-очницы;

проходящие военную службу по контракту.



При усыновлении ребенка женщины из этих категорий также могут рассчитывать на декретные. Как рассчитывается выплата Выплата = доходы за 2 календарных года/количество дней в этом периоде х количество дней декрета.

Например, ваш доход за два года — 720 000 рублей. Таким образом, выплата составит: 720 000 / 731×140 = 137 893,3 руб. В 2023 году минимальный размер пособия, если роды проходили без осложнений, — 74757,2 рублей, а максимальный — 383 178,6.



Когда отпуск по беременности и родам завершился



Мама может выбрать, выйти на работу или получать пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет. Это пособие можно также оформить на отца, бабушку или другого члена семьи, кто фактически будет ухаживать за ребенком, если мама решила выйти на работу. Размер пособия не может превышать 40% от среднего заработка при одном ребенке, при нескольких детях — не более 100% от заработка.



Как рассчитывать пособие по уходу за ребенком до полутора лет



Например, ваш доход за два года составил 720 000 рублей.

720 000/730×40% х 30,4 = 11 994 руб.

30,4 — это среднее количество календарных дней.

В этом году минимальный размер пособия по уходу за ребенком составит 8591.5 рублей, а максимальный — 33 281,8. Сколько длится отпуск по беременности URA.RU Кто получает декретные выплаты URA.RU Как рассчитывается выплата URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Государственная дума России дала формулы и объяснения, как рассчитать пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до полутора лет в 2023 году. Эти данные были опубликованы в официальном telegram-канале нижней палаты. URA.RU приводит памятку, подготовленную российским парламентом. Декретные выплаты В России отпуск по беременности, за который начисляют пособие, длится 140 дней — 70 дней до и 70 дней после родов. Если вы беременны двойней или тройней, то отпуск увеличивается: 84 дня до родов и 110 после. В случае осложнений отпуск после родов увеличивается до 86 дней. Кто может получить пособие В отличие от пособия по уходу за ребенком, на которое могут рассчитывать и мужчины, декретные выплаты могут получать только женщины: Как рассчитывается выплата Выплата = доходы за 2 календарных года/количество дней в этом периоде х количество дней декрета. Например, ваш доход за два года — 720 000 рублей. Таким образом, выплата составит: 720 000 / 731×140 = 137 893,3 руб. В 2023 году минимальный размер пособия, если роды проходили без осложнений, — 74757,2 рублей, а максимальный — 383 178,6. Когда отпуск по беременности и родам завершился Мама может выбрать, выйти на работу или получать пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет. Это пособие можно также оформить на отца, бабушку или другого члена семьи, кто фактически будет ухаживать за ребенком, если мама решила выйти на работу. Размер пособия не может превышать 40% от среднего заработка при одном ребенке, при нескольких детях — не более 100% от заработка. Как рассчитывать пособие по уходу за ребенком до полутора лет Например, ваш доход за два года составил 720 000 рублей. 720 000/730×40% х 30,4 = 11 994 руб. 30,4 — это среднее количество календарных дней. В этом году минимальный размер пособия по уходу за ребенком составит 8591.5 рублей, а максимальный — 33 281,8.