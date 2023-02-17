Семья из ЯНАО осталась без ужина из-за ошибки курьера

Шашлык, заказанный на ужин, доставили другому человеку (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) семья осталась без ужина, доставку которого заказала в кафе «Мимино — шашлычный дворик». Курьер отвез заказ другому человеку. Жители поделились историей в группе «Злой Ноябрянин» в соцсети «ВКонтакте».

«По телефонному звонку в обеденное время пятницы 17.02.2023 заказал доставку мяса (шашлык, люля, ну и сопутствующих товаров), проговорили время доставки несколько раз (18:00). В 18:40 со скидкой на пробки сделал звонок, заверили что „сейчас все будет“. 19:20 позвонил опять, ответ „не знаем, что ответить“. Через пять минут перезвонили и сказали, что курьер наш заказ доставил кому-то другому. Итог: вся семья голодная!» — написал анонимный автор.

В комментариях под постом представители заведения принесли извинения. «Александр Кучеренко, заказ ваш был приготовлен и отправлен, но курьер, перепутав пакеты с заказами, отвез по другому адресу и уехал по следующим, никому ничего не сказав, так сам не понял, что отвез заказ не туда! Еще раз просим прощения за нашего курьера!» — написали со страницы шашлычного дворика. Представитель кафе также отметил, что позднее администратор пытался связаться с автором поста, чтобы предоставить скидку на следующий заказ, но общаться он отказался и выключил телефон.

Под постом мнения пользователей разделились, одни встали на сторону клиентов, а другие написали, что в ситуации нет ничего страшного. «У меня с ними казус был. Заказала на 19:00, привезли в 21:40. Было год назад. Тоже названивала им, и слышала разные отмазки» — ответила Анастасия Беляева. «Накладки бывают у всех, работа сложная, и часто подводит персонал. Не судите уж их строго», — написала Оксана Шевелева.

Ранее URA.RU рассказывало, что Жительнице Ноябрьска (ЯНАО) Вере Бакулиной доставили салат «Цезарь с креветками» из ресторана быстрого питания без основного ингредиента. Такое приготовление салата испортило ей вечер.