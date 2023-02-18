Тюменцы хотят, чтобы их бесплатно кормили на работе

72% тюменцев приносят на работу еду из дома Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменцы хотят, чтобы работодатели их кормили. Об этом сообщает telegram-канал «Тюмень №1» со ссылкой на сервис «Зарплата.ру».

«Респондентам было предложено выбрать одну из компенсаций: питание, занятия спортом или английский язык. Питание выбрали 79% опрошенных, спорт — 11%, английский — 8%, а 2% не интересует ни одна из предложенных компенсаций», — сообщили авторы telegram-канала.

Кроме того, по данным опроса, 72% тюменцев приносят еду из дома, 53% едят в заведениях общепита, а 34% заказывают доставку (в опросе можно было выбрать больше одного варианта ответа). Также выяснилось, что 39% тюменцев ежедневно тратят на рабочее питание 200-300 рублей, 33% — 100-200 рублей, 22% — 300-400 рублей, а больше 400 рублей платят за обед 6% опрошенных.