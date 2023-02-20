Пушилин объяснил, зачем США помогают армии Украины

Врио главы ДНР Пушилин назвал помощь Вашингтона попыткой утолить снарядный голод Украины

21 февраля 2023 в 08:01 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин заявил, что США позволяют Киеву обстреливать российские населенные пункты Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новый пакет помощи для Украины от США является попыткой «утолить снарядный голод» Киева. Такое заявление сделал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. «США обещают Украине артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары — это, в первую очередь, попытка утолить снарядный голод», — сказал Денис Пушилин. Его слова приводит РИА Новости. Также врио главы ДНР отметил, что новый пакет помощи от Вашингтона будет включать в себя боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, а также снаряды 155 калибра. «Значит, США дают возможность и дальше обстреливать наши населенные пункты <…> Ну, а для нас все предельно очевидно: освобождать, отодвигать, побеждать», — резюмировал Пушилин. Ранее стало известно, что президент США Джо Байден прилетел в Киев, передает RT. В ходе визита Байден пообещал главе Украины Владимиру Зеленскому оказать дополнительную финансовую поддержку. Пакет помощи будет включать в себя артиллерийские боеприпасы и военную технику, передает MK.RU .

Новый пакет помощи для Украины от США является попыткой «утолить снарядный голод» Киева. Такое заявление сделал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. «США обещают Украине артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары — это, в первую очередь, попытка утолить снарядный голод», — сказал Денис Пушилин. Его слова приводит РИА Новости. Также врио главы ДНР отметил, что новый пакет помощи от Вашингтона будет включать в себя боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, а также снаряды 155 калибра. «Значит, США дают возможность и дальше обстреливать наши населенные пункты <…> Ну, а для нас все предельно очевидно: освобождать, отодвигать, побеждать», — резюмировал Пушилин. Ранее стало известно, что президент США Джо Байден прилетел в Киев, передает RT. В ходе визита Байден пообещал главе Украины Владимиру Зеленскому оказать дополнительную финансовую поддержку. Пакет помощи будет включать в себя артиллерийские боеприпасы и военную технику, передает MK.RU.