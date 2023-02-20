Тюменцам на Масленицу предлагают блины за тысячу рублей

Разбег цен на блины в тюменских заведениях составляет от тысячи рублей до нескольких сотен Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменские заведения на Масленицу предлагают своим гостям необычные блины с разной начинкой. Цена за такие кулинарные изыски доходит до тысячи рублей. URA.RU подготовило подборку самых дорогих блинов, которые подают в местных ресторанах.

Самые дорогие блины подаются в ресторане традиционной кухни «Сибирь Сибирь». Свекольные блины с лососем слабой соли здесь предлагают попробовать гостям за 980 рублей. Это самая дорогая закуска из подборки агентства.

Далее идет блюдо из этого же ресторана, но чуть подешевле. За луковые блины с копченым оленем гостям придется отдать 860 рублей.

Ненамного дешевле тюменцам предлагают отведать блины с тремя видами икры в ресторане «Чум». За микс из икры палтуса, щуки и красной горожане заплатят 850 рублей.

Меньшую стоимость за масленичное угощение можно отдать за блины с мраморной говядиной в ресторане «Банковский клуб». За 150 граммов блюда здесь попросят 720 рублей.

Традиционные блины с красной икрой в заведении «Кофе&Вино» предлагают своим гостям за 650 рублей. В загородном ресторане «Дача» можно попробовать самые бюджетные блины среди самых дорогих. Здесь подают масленичное угощение с лососем горячего копчения на гриле с миксом салата и соусом «Песто» за 630 рублей.

Масленичная неделя в 2023 году пройдет с 20 по 26 февраля. Ранее Роспотребнадзор по Тюменской области предостерег жителей от отравлений блинами и опубликовал свод рекомендаций.