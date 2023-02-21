Власти ЯНАО не станут отменять продажу алкоголя на праздничные выходные

В регионе будет продаваться алкоголь 23 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО не запретят продажу алкоголя на праздничные выходные с 23 по 26 февраля. Об этом URA.RU сообщили в городских администрациях округа.

«Решение об ограничении реализации алкоголя 23 февраля не принималось», — сообщили агентству в пресс-службе мэрии Лабытнанги. Также в администрациях Салехарда и Нового Уренгоя ответили, что в городе нет запрета на продажу алкоголя в праздники.

Ограничат продажу алкоголя только в Надыме из-за соревнований оленеводов — 25 и 26 февраля. В Ноябрьске алкогольные напитки не будут продавать 26 февраля. В администрацию Губкинского агентство также направило запрос, но на момент публикации ответ не был получен.