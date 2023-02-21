21 февраля 2023
20 февраля 2023

Власти ЯНАО не станут отменять продажу алкоголя на праздничные выходные

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин
В регионе будет продаваться алкоголь 23 февраля Фото:

В ЯНАО не запретят продажу алкоголя на праздничные выходные с 23 по 26 февраля. Об этом URA.RU сообщили в городских администрациях округа.

«Решение об ограничении реализации алкоголя 23 февраля не принималось», — сообщили агентству в пресс-службе мэрии Лабытнанги. Также в администрациях Салехарда и Нового Уренгоя ответили, что в городе нет запрета на продажу алкоголя в праздники.

Ограничат продажу алкоголя только в Надыме из-за соревнований оленеводов — 25 и 26 февраля. В Ноябрьске алкогольные напитки не будут продавать 26 февраля. В администрацию Губкинского агентство также направило запрос, но на момент публикации ответ не был получен.

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В ЯНАО не запретят продажу алкоголя на праздничные выходные с 23 по 26 февраля. Об этом URA.RU сообщили в городских администрациях округа. «Решение об ограничении реализации алкоголя 23 февраля не принималось», — сообщили агентству в пресс-службе мэрии Лабытнанги. Также в администрациях Салехарда и Нового Уренгоя ответили, что в городе нет запрета на продажу алкоголя в праздники. Ограничат продажу алкоголя только в Надыме из-за соревнований оленеводов — 25 и 26 февраля. В Ноябрьске алкогольные напитки не будут продавать 26 февраля. В администрацию Губкинского агентство также направило запрос, но на момент публикации ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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