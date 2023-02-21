Тюменские власти готовятся открыть в регионе «школу депутатов»

22 февраля 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

Члены Общественной палаты составят костяк Тюменской облдумы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюменской области может появиться своеобразная «школа депутатов». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к политической элите региона. По его словам, такую площадку планируется запустить на базе Общественной палаты Тюменской области, новый состав которой будет утвержден в марте. «Правительство региона обеспокоено дефицитом кадров среди потенциальных депутатов. Если в областную думу еще удается сформировать резерв и провести статусных кандидатов, то в гордуму Тюмени людей набирают чуть ли не по объявлениям», — рассказал источник. По информации собеседника агентства, тюменские власти будут пристально следить за работой нового состава ОП. «Будет оцениваться инициативность, результативность, умение общаться с будущими избирателями и лояльность», — отмечает он. В случае успеха, часть членов ОП, чьи полномочия истекут в 2026 году, могут составить костяк избирательных списков кандидатов в депутаты Тюменской областной думы, выборы в которую намечены в тот же год. «А также привлекаться в качестве кандидатов на довыборах в гордуму Тюмени, если кто-то из действующих депутатов сложит полномочия», — добавил инсайдер. URA.RU направило запрос о комментарии в информационный центр правительства региона. Ответ на него ожидается.

В Тюменской области может появиться своеобразная «школа депутатов». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к политической элите региона. По его словам, такую площадку планируется запустить на базе Общественной палаты Тюменской области, новый состав которой будет утвержден в марте. «Правительство региона обеспокоено дефицитом кадров среди потенциальных депутатов. Если в областную думу еще удается сформировать резерв и провести статусных кандидатов, то в гордуму Тюмени людей набирают чуть ли не по объявлениям», — рассказал источник. По информации собеседника агентства, тюменские власти будут пристально следить за работой нового состава ОП. «Будет оцениваться инициативность, результативность, умение общаться с будущими избирателями и лояльность», — отмечает он. В случае успеха, часть членов ОП, чьи полномочия истекут в 2026 году, могут составить костяк избирательных списков кандидатов в депутаты Тюменской областной думы, выборы в которую намечены в тот же год. «А также привлекаться в качестве кандидатов на довыборах в гордуму Тюмени, если кто-то из действующих депутатов сложит полномочия», — добавил инсайдер. URA.RU направило запрос о комментарии в информационный центр правительства региона. Ответ на него ожидается.