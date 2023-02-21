21 февраля 2023

Тюменские власти готовятся открыть в регионе «школу депутатов»

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное заседание посвященное 25 летию областной думы. Тюмень, тюменская областная дума
Члены Общественной палаты составят костяк Тюменской облдумы Фото:

В Тюменской области может появиться своеобразная «школа депутатов». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к политической элите региона. По его словам, такую площадку планируется запустить на базе Общественной палаты Тюменской области, новый состав которой будет утвержден в марте.

«Правительство региона обеспокоено дефицитом кадров среди потенциальных депутатов. Если в областную думу еще удается сформировать резерв и провести статусных кандидатов, то в гордуму Тюмени людей набирают чуть ли не по объявлениям», — рассказал источник.

По информации собеседника агентства, тюменские власти будут пристально следить за работой нового состава ОП. «Будет оцениваться инициативность, результативность, умение общаться с будущими избирателями и лояльность», — отмечает он.

В случае успеха, часть членов ОП, чьи полномочия истекут в 2026 году, могут составить костяк избирательных списков кандидатов в депутаты Тюменской областной думы, выборы в которую намечены в тот же год. «А также привлекаться в качестве кандидатов на довыборах в гордуму Тюмени, если кто-то из действующих депутатов сложит полномочия», — добавил инсайдер.

URA.RU направило запрос о комментарии в информационный центр правительства региона. Ответ на него ожидается.

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В Тюменской области может появиться своеобразная «школа депутатов». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к политической элите региона. По его словам, такую площадку планируется запустить на базе Общественной палаты Тюменской области, новый состав которой будет утвержден в марте. «Правительство региона обеспокоено дефицитом кадров среди потенциальных депутатов. Если в областную думу еще удается сформировать резерв и провести статусных кандидатов, то в гордуму Тюмени людей набирают чуть ли не по объявлениям», — рассказал источник. По информации собеседника агентства, тюменские власти будут пристально следить за работой нового состава ОП. «Будет оцениваться инициативность, результативность, умение общаться с будущими избирателями и лояльность», — отмечает он. В случае успеха, часть членов ОП, чьи полномочия истекут в 2026 году, могут составить костяк избирательных списков кандидатов в депутаты Тюменской областной думы, выборы в которую намечены в тот же год. «А также привлекаться в качестве кандидатов на довыборах в гордуму Тюмени, если кто-то из действующих депутатов сложит полномочия», — добавил инсайдер. URA.RU направило запрос о комментарии в информационный центр правительства региона. Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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