22 февраля 2023
21 февраля 2023

Мэр из ЯНАО поздравил вернувшихся героев спецоперации с праздником. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Закладка «первого камня» сразу на двух будущих объектах - под строительство церковно-причтового дома и под строительство ЖК «Медный». Челябинск, детский сад, 23 февраля
Андрей Кугаевский вручил подарки героям-землякам Фото:

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский поздравил земляков, ветеранов боевых действий с Днем защитников Отечества и вручил им памятные подарки. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Встретился с Алексеем Сэротэтто и передал поздравления Петру Сэротэтто, который не смог присутствовать на встрече. Парни совсем недавно вернулись из зоны проведения специальной военной операции», — написал Андрей Кугаевский в Telegram.

Глава района сообщил, что личные встречи с участниками спецоперации помогают решать различные вопросы. Администрация Ямальского района находится на связи с семьями военнослужащих и готова оказывать им необходимую помощь.

Ранее URA.RU рассказало, что Петр Сэротэтто был награжден медалью «За Отвагу». Медаль ему вручили в госпитале, где он проходил реабилитацию после тяжелого ранения.

О начале специальной военной операции президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Одной из задач спецоперации является защита мирного населения Донбасса.

Андрей Кугаевский и Алексеей Сэротэтто
Фото:

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Глава Ямальского района Андрей Кугаевский поздравил земляков, ветеранов боевых действий с Днем защитников Отечества и вручил им памятные подарки. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Встретился с Алексеем Сэротэтто и передал поздравления Петру Сэротэтто, который не смог присутствовать на встрече. Парни совсем недавно вернулись из зоны проведения специальной военной операции», — написал Андрей Кугаевский в Telegram. Глава района сообщил, что личные встречи с участниками спецоперации помогают решать различные вопросы. Администрация Ямальского района находится на связи с семьями военнослужащих и готова оказывать им необходимую помощь. Ранее URA.RU рассказало, что Петр Сэротэтто был награжден медалью «За Отвагу». Медаль ему вручили в госпитале, где он проходил реабилитацию после тяжелого ранения. О начале специальной военной операции президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Одной из задач спецоперации является защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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