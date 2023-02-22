Глава Ямальского района Андрей Кугаевский поздравил земляков, ветеранов боевых действий с Днем защитников Отечества и вручил им памятные подарки. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Встретился с Алексеем Сэротэтто и передал поздравления Петру Сэротэтто, который не смог присутствовать на встрече. Парни совсем недавно вернулись из зоны проведения специальной военной операции», — написал Андрей Кугаевский в Telegram.
Глава района сообщил, что личные встречи с участниками спецоперации помогают решать различные вопросы. Администрация Ямальского района находится на связи с семьями военнослужащих и готова оказывать им необходимую помощь.
Ранее URA.RU рассказало, что Петр Сэротэтто был награжден медалью «За Отвагу». Медаль ему вручили в госпитале, где он проходил реабилитацию после тяжелого ранения.
О начале специальной военной операции президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Одной из задач спецоперации является защита мирного населения Донбасса.
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