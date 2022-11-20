20 ноября 2022
19 ноября 2022

Жителя ЯНАО наградили медалью за участие в спецоперации

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Ямальцу медаль вручил замминистра обороны РФ Николай Панков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жителя Ямальского района ЯНАО наградили государственной медалью за участие в специальной военной операции. Ямальцу вручил медаль замминистра обороны РФ Николай Панков, сообщил глава района Андрей Кугаевский.

«В московском госпитале имени Вишневского заместитель министра обороны России Николай Панков вручил нашему земляку, ветерану боевых действий Петру Сэротэтто государственную награду — медаль „За отвагу“ за проявленную храбрость на передовой в зоне специальной военной операции. Петр, еще находясь на реабилитации, принял важное решение — продолжить служить Родине», — написал он.

Отмечается, что военнослужащий окончил курсы и получил новую специальность. Благодаря этому он сможет работать в военкомате. Глава также выразил благодарность солдату и пожелал скорейшего возвращения на Ямал.

Ранее сообщалось, что медалью «За отвагу» наградили жителя Ноябрьска. Мужчина также являлся участником спецоперации. Он находил на территории ДНР и ЛНР и участвовал в освобождении Красного Лимана от ВСУ.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Глава страны Владимир Путин заявил, что одна из основных целей — защита мирного населения от агрессии украинских силовиков.

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Жителя Ямальского района ЯНАО наградили государственной медалью за участие в специальной военной операции. Ямальцу вручил медаль замминистра обороны РФ Николай Панков, сообщил глава района Андрей Кугаевский. «В московском госпитале имени Вишневского заместитель министра обороны России Николай Панков вручил нашему земляку, ветерану боевых действий Петру Сэротэтто государственную награду — медаль „За отвагу“ за проявленную храбрость на передовой в зоне специальной военной операции. Петр, еще находясь на реабилитации, принял важное решение — продолжить служить Родине», — написал он. Отмечается, что военнослужащий окончил курсы и получил новую специальность. Благодаря этому он сможет работать в военкомате. Глава также выразил благодарность солдату и пожелал скорейшего возвращения на Ямал. Ранее сообщалось, что медалью «За отвагу» наградили жителя Ноябрьска. Мужчина также являлся участником спецоперации. Он находил на территории ДНР и ЛНР и участвовал в освобождении Красного Лимана от ВСУ. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Глава страны Владимир Путин заявил, что одна из основных целей — защита мирного населения от агрессии украинских силовиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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