24 февраля 2023
23 февраля 2023
22 февраля 2023

В Тюменской области в результате ДТП погибла пенсионерка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад, мороз, зима. Челябинск, снег, снегопад, проверка документов, зима, полиция, гибдд, дпс, гаи, мороз
ДТП произошло в Ишиме Фото:

В Ишиме (Тюменская область) водитель легкового транспорта сбил 86-летнюю пенсионерку, которая спустя некоторое время скончалась от полученных травм. О случившемся 23 февраля инциденте рассказали в пресс-службе УГИБДД Тюменской области.

«На пешеходном переходе на ул. Гагарина автомобилем ВАЗ21043 сбита 86-летняя пенсионерка. Пострадавшая женщина получила тяжелые травмы, была доставлена в больницу и вскоре там скончалась», — указано в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени произошло массовое ДТП по вине водителя, который возвращался из ночного клуба. Молодой человек снес дорожное ограждение и врезался в четыре автомобиля, а после происшествия отказался проходить тест на алкогольное опьянение.

Фото:
Фото:

О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Ишиме (Тюменская область) водитель легкового транспорта сбил 86-летнюю пенсионерку, которая спустя некоторое время скончалась от полученных травм. О случившемся 23 февраля инциденте рассказали в пресс-службе УГИБДД Тюменской области. «На пешеходном переходе на ул. Гагарина автомобилем ВАЗ21043 сбита 86-летняя пенсионерка. Пострадавшая женщина получила тяжелые травмы, была доставлена в больницу и вскоре там скончалась», — указано в сообщении ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени произошло массовое ДТП по вине водителя, который возвращался из ночного клуба. Молодой человек снес дорожное ограждение и врезался в четыре автомобиля, а после происшествия отказался проходить тест на алкогольное опьянение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...