Бастрыкин поручил возбудить дело из-за инцидента в тюменском автобусе, где пострадала пассажирка

Водитель автобуса защемил дверью девушку и протащил ее за ногу по земле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после инцидента в тюменском автобусе. Ранее водитель общественного транспорта защемил дверью девушку и протащил ее за ногу несколько метров. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Александровичу Кублякову возбудить и расследовать уголовное дело по озвученному в публичном пространстве происшествию, а также представить доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в ведомстве.

Известно, что девушку защемило дверью при выходе из транспорта. Она упала, а ее ногу зажало конструкцией. После этого водитель автобуса начал движение и протащил тюменку около десяти метров. Девушка получила травмы.