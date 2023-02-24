24 февраля 2023
23 февраля 2023

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за инцидента в тюменском автобусе, где пострадала пассажирка

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Челябинск, пассажир, автобус, общественный транспорт, остановка общественного транспорта, снегопад, городской транспорт, автотранспорт
Водитель автобуса защемил дверью девушку и протащил ее за ногу по земле Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после инцидента в тюменском автобусе. Ранее водитель общественного транспорта защемил дверью девушку и протащил ее за ногу несколько метров. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Александровичу Кублякову возбудить и расследовать уголовное дело по озвученному в публичном пространстве происшествию, а также представить доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в ведомстве.

Известно, что девушку защемило дверью при выходе из транспорта. Она упала, а ее ногу зажало конструкцией. После этого водитель автобуса начал движение и протащил тюменку около десяти метров. Девушка получила травмы.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после инцидента в тюменском автобусе. Ранее водитель общественного транспорта защемил дверью девушку и протащил ее за ногу несколько метров. Об этом сообщили в информационном центре СК России. «Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Александровичу Кублякову возбудить и расследовать уголовное дело по озвученному в публичном пространстве происшествию, а также представить доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в ведомстве. Известно, что девушку защемило дверью при выходе из транспорта. Она упала, а ее ногу зажало конструкцией. После этого водитель автобуса начал движение и протащил тюменку около десяти метров. Девушка получила травмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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