26 февраля 2023
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В первое рабочее утро после праздников часть курганцев осталась без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, зима, вода, фляга с водой, водонапорная колонка
После праздников некоторым курганцам придется запастись водой Фото:

В первое рабочее утро после праздничных выходных и масленичных гуляний часть жителей Кургана осталась без холодной воды. Ресурс пришлось перекрыть в нескольких домах в связи с аварией. Об этом сообщили в компании «Водный Союз».

«В связи с аварией на водопроводе по адресу 5-й микрорайон, 12. Без холодного водоснабжения остались многоэтажки по адресам 5-й микрорайон, 10, 11, 12, 16 (ЖК „Снегири“)», — указано в сообщении ресурсоснабжающей компании.

Точное время устранения аварии в «Водном Союзе» не уточнили. Ранее сообщалось, что в Кургане в понедельник ограничат подачу холодной воды, из-за чего без ресурса останутся два детских сада, школа и ряд многоквартирных домов по улицам Дзержинского и Машиностроителей. Потребителей просили заранее запастись водой.

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В первое рабочее утро после праздничных выходных и масленичных гуляний часть жителей Кургана осталась без холодной воды. Ресурс пришлось перекрыть в нескольких домах в связи с аварией. Об этом сообщили в компании «Водный Союз». «В связи с аварией на водопроводе по адресу 5-й микрорайон, 12. Без холодного водоснабжения остались многоэтажки по адресам 5-й микрорайон, 10, 11, 12, 16 (ЖК „Снегири“)», — указано в сообщении ресурсоснабжающей компании. Точное время устранения аварии в «Водном Союзе» не уточнили. Ранее сообщалось, что в Кургане в понедельник ограничат подачу холодной воды, из-за чего без ресурса останутся два детских сада, школа и ряд многоквартирных домов по улицам Дзержинского и Машиностроителей. Потребителей просили заранее запастись водой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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