В первое рабочее утро после праздников часть курганцев осталась без воды

27 февраля 2023 в 06:12 Размер текста - 17 +

После праздников некоторым курганцам придется запастись водой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В первое рабочее утро после праздничных выходных и масленичных гуляний часть жителей Кургана осталась без холодной воды. Ресурс пришлось перекрыть в нескольких домах в связи с аварией. Об этом сообщили в компании «Водный Союз». «В связи с аварией на водопроводе по адресу 5-й микрорайон, 12. Без холодного водоснабжения остались многоэтажки по адресам 5-й микрорайон, 10, 11, 12, 16 (ЖК „Снегири“)», — указано в сообщении ресурсоснабжающей компании. Точное время устранения аварии в «Водном Союзе» не уточнили. Ранее сообщалось, что в Кургане в понедельник ограничат подачу холодной воды, из-за чего без ресурса останутся два детских сада, школа и ряд многоквартирных домов по улицам Дзержинского и Машиностроителей. Потребителей просили заранее запастись водой.

В первое рабочее утро после праздничных выходных и масленичных гуляний часть жителей Кургана осталась без холодной воды. Ресурс пришлось перекрыть в нескольких домах в связи с аварией. Об этом сообщили в компании «Водный Союз». «В связи с аварией на водопроводе по адресу 5-й микрорайон, 12. Без холодного водоснабжения остались многоэтажки по адресам 5-й микрорайон, 10, 11, 12, 16 (ЖК „Снегири“)», — указано в сообщении ресурсоснабжающей компании. Точное время устранения аварии в «Водном Союзе» не уточнили. Ранее сообщалось, что в Кургане в понедельник ограничат подачу холодной воды, из-за чего без ресурса останутся два детских сада, школа и ряд многоквартирных домов по улицам Дзержинского и Машиностроителей. Потребителей просили заранее запастись водой.