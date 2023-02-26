Участника тюменской АУЕ-вечеринки* утвердили на руководящей должности в полиции

27 февраля 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

Алексей Ушатый был одним из участников вечеринки, гости которой выкрикивали экстремистские лозунги Фото: Сергей Русанов © URA.RU Алексей Ушатый, который был одним из гостей вечеринки силовиков, где звучали лозунги АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России), был утвержден в должности начальника межмуниципального отдела полиции «Тюменский». На официальном сайте регионального УМВД напротив его фамилии и должности исчезла приставка врио. Ранее инсайдеры агентства сообщали о том, что Ушатый получил приказ о назначении. «Межмуниципальный отдел МВД России „Тюменский“. Начальник: подполковник полиции Ушатый Алексей Сергеевич», — указано на официальном сайте УМВД по Тюменской области. До назначения Ушатый числился временно исполняющим обязанности начальника указанного отдела полиции. На данный момент приставка врио рядом с должностью и фамилией силовика на официальном сайте УМВД по Тюменской области отсутствует. В 2020 году Алексей Ушатый присутствовал на вечеринке силовиков по случаю повышения бывшего сотрудника регионального СУ СК РФ Рафика Аглиуллина, во время которой один из гостей несколько раз выкрикивал экстремистские лозунги «Жизнь ворам». Соответствующая видеозапись была опубликована в социальных сетях. После этого ролик получил широкое распространение в СМИ. В результате ряда служебных проверок, некоторые участники застолья остались без работы. * — движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Алексей Ушатый, который был одним из гостей вечеринки силовиков, где звучали лозунги АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России), был утвержден в должности начальника межмуниципального отдела полиции «Тюменский». На официальном сайте регионального УМВД напротив его фамилии и должности исчезла приставка врио. Ранее инсайдеры агентства сообщали о том, что Ушатый получил приказ о назначении. «Межмуниципальный отдел МВД России „Тюменский“. Начальник: подполковник полиции Ушатый Алексей Сергеевич», — указано на официальном сайте УМВД по Тюменской области. До назначения Ушатый числился временно исполняющим обязанности начальника указанного отдела полиции. На данный момент приставка врио рядом с должностью и фамилией силовика на официальном сайте УМВД по Тюменской области отсутствует. В 2020 году Алексей Ушатый присутствовал на вечеринке силовиков по случаю повышения бывшего сотрудника регионального СУ СК РФ Рафика Аглиуллина, во время которой один из гостей несколько раз выкрикивал экстремистские лозунги «Жизнь ворам». Соответствующая видеозапись была опубликована в социальных сетях. После этого ролик получил широкое распространение в СМИ. В результате ряда служебных проверок, некоторые участники застолья остались без работы. * — движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России.