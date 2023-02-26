В Кургане ищут очевидцев смертельного ДТП с автобусом. Фото

27 февраля 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

Из-за ДТП погиб один человек Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Кургане ищут свидетелей ДТП, в котором водитель автобуса сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану. «В результате указанного дорожно—транспортного происшествия пешеход был госпитализирован, где 15.02.2023 года скончался. Очевидцев данного происшествия — просьба обратиться в СУ УМВД России по г. Кургану», — рассказали в ведомстве. Авария произошла вечером 14 февраля. Водитель ПАЗ 32054 при движении по улице Карла Маркса возле дома №106 допустил наезд на пешехода. Мужчина переходил дорогу в неустановленном для этого месте. При этом пешеходный переход находился в зоне видимости. Авария произошла на ул. Карла Маркса Фото: отделение пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану Водитель управлял ПАЗ 32054 Фото: отделение пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану

В Кургане ищут свидетелей ДТП, в котором водитель автобуса сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану. «В результате указанного дорожно—транспортного происшествия пешеход был госпитализирован, где 15.02.2023 года скончался. Очевидцев данного происшествия — просьба обратиться в СУ УМВД России по г. Кургану», — рассказали в ведомстве. Авария произошла вечером 14 февраля. Водитель ПАЗ 32054 при движении по улице Карла Маркса возле дома №106 допустил наезд на пешехода. Мужчина переходил дорогу в неустановленном для этого месте. При этом пешеходный переход находился в зоне видимости.