В Кургане ищут свидетелей ДТП, в котором водитель автобуса сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану.
«В результате указанного дорожно—транспортного происшествия пешеход был госпитализирован, где 15.02.2023 года скончался. Очевидцев данного происшествия — просьба обратиться в СУ УМВД России по г. Кургану», — рассказали в ведомстве.
Авария произошла вечером 14 февраля. Водитель ПАЗ 32054 при движении по улице Карла Маркса возле дома №106 допустил наезд на пешехода. Мужчина переходил дорогу в неустановленном для этого месте. При этом пешеходный переход находился в зоне видимости.
Авария произошла на ул. Карла Маркса
Фото: отделение пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану
Водитель управлял ПАЗ 32054
Фото: отделение пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану
В Кургане ищут свидетелей ДТП, в котором водитель автобуса сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану. «В результате указанного дорожно—транспортного происшествия пешеход был госпитализирован, где 15.02.2023 года скончался. Очевидцев данного происшествия — просьба обратиться в СУ УМВД России по г. Кургану», — рассказали в ведомстве. Авария произошла вечером 14 февраля. Водитель ПАЗ 32054 при движении по улице Карла Маркса возле дома №106 допустил наезд на пешехода. Мужчина переходил дорогу в неустановленном для этого месте. При этом пешеходный переход находился в зоне видимости.