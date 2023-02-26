26 февраля 2023
25 февраля 2023

В Кургане ищут очевидцев смертельного ДТП с автобусом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
Из-за ДТП погиб один человек Фото:

В Кургане ищут свидетелей ДТП, в котором водитель автобуса сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану.

«В результате указанного дорожно—транспортного происшествия пешеход был госпитализирован, где 15.02.2023 года скончался. Очевидцев данного происшествия — просьба обратиться в СУ УМВД России по г. Кургану», — рассказали в ведомстве.

Авария произошла вечером 14 февраля. Водитель ПАЗ 32054 при движении по улице Карла Маркса возле дома №106 допустил наезд на пешехода. Мужчина переходил дорогу в неустановленном для этого месте. При этом пешеходный переход находился в зоне видимости.

Авария произошла на ул. Карла Маркса
Фото:
Водитель управлял ПАЗ 32054
Фото:

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В Кургане ищут свидетелей ДТП, в котором водитель автобуса сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану. «В результате указанного дорожно—транспортного происшествия пешеход был госпитализирован, где 15.02.2023 года скончался. Очевидцев данного происшествия — просьба обратиться в СУ УМВД России по г. Кургану», — рассказали в ведомстве. Авария произошла вечером 14 февраля. Водитель ПАЗ 32054 при движении по улице Карла Маркса возле дома №106 допустил наезд на пешехода. Мужчина переходил дорогу в неустановленном для этого месте. При этом пешеходный переход находился в зоне видимости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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