28 февраля 2023

Курганскую УК обязали заплатить миллионы рублей за обрушения в магазинах

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, мелочь, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Стоимость восстановительных работ превысила 4 млн рублей Фото:

В Кургане управляющую компанию «Восток-Центр» обязали заплатить предпринимателю 4,5 млн рублей за обрушившееся перекрытие над подвалом, которое находится на территории магазинов. Данная информация размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области.

«Суд решил: иск удовлетворить частично. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью „Восток-Центр“ в пользу индивидуального предпринимателя [владельца помещений] 4 437 371 руб. 42 коп. убытков, 45 187 руб. расходов по уплате госпошлины, 70 000 руб. расходов по оплате судебной экспертизы. В удовлетворении требований к остальным ответчикам отказать», — указано в решении суда.

В материалах дела указано, что 7 августа 2020 года в нежилых помещениях первого этажа дома, расположенного по адресу: ул. Коли Мяготина, 128, произошло обрушение участка железобетонного монолитного перекрытия над подвалом. Обрушение произошло на территории магазинов «Солодовъ» и «Юргамышские колбасы», представители которых арендовали помещения у предпринимателя. Из-за обрушения было запрещено использовать нежилые помещения на первом этаже. Истец оплатил восстановление перекрытия подвала, а также работы по восстановлению самого помещения.

Представители суда отметили, что не получали от ООО «Восток-Центр» доказательства исполнения обязанности по проведению профилактических работ, планово-предупредительных ремонтов. Сотрудники УК объясняли, что ремонт общего имущества собственников может проводиться только на основании решения собственников жилья, но суд отклонил этот довод.

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В Кургане управляющую компанию «Восток-Центр» обязали заплатить предпринимателю 4,5 млн рублей за обрушившееся перекрытие над подвалом, которое находится на территории магазинов. Данная информация размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области. «Суд решил: иск удовлетворить частично. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью „Восток-Центр“ в пользу индивидуального предпринимателя [владельца помещений] 4 437 371 руб. 42 коп. убытков, 45 187 руб. расходов по уплате госпошлины, 70 000 руб. расходов по оплате судебной экспертизы. В удовлетворении требований к остальным ответчикам отказать», — указано в решении суда. В материалах дела указано, что 7 августа 2020 года в нежилых помещениях первого этажа дома, расположенного по адресу: ул. Коли Мяготина, 128, произошло обрушение участка железобетонного монолитного перекрытия над подвалом. Обрушение произошло на территории магазинов «Солодовъ» и «Юргамышские колбасы», представители которых арендовали помещения у предпринимателя. Из-за обрушения было запрещено использовать нежилые помещения на первом этаже. Истец оплатил восстановление перекрытия подвала, а также работы по восстановлению самого помещения. Представители суда отметили, что не получали от ООО «Восток-Центр» доказательства исполнения обязанности по проведению профилактических работ, планово-предупредительных ремонтов. Сотрудники УК объясняли, что ремонт общего имущества собственников может проводиться только на основании решения собственников жилья, но суд отклонил этот довод.
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